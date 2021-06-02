Про-лукашенковский телеканал анонсировал новое видео допроса Протасевича. ВИДЕО

На опубликованном в сети отрывке допроса оппозиционный блогер Роман Протасевич говорит, что его "подставили".

12-секундный фрагмент допроса Протасевича опубликован в YouTube, сообщает Цензор.НЕТ.

"Уверен, что меня просто подставили. Потому что я этого нигде не говорил, а как только я это сказал, я сразу оказался в Минске. Вот сразу", - говорит Протасевич. При этом неясно, о каких именно его словах идет речь.

Сюжет белорусского государственного "Общенационального телевидения", частью которого является этот отрывок, должен выйти в эфир в среду, 2 июня.

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Напомним, 23 мая в Минске был экстренно посажен самолет компании Ryanair, выполнявший рейс Афины-Вильнюс, якобы из-за заложеной на борту бомбы. Взрывное устройство не нашли. Среди пассажиров находился оппозиционный блогер, создатель телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич. Он был задержан белорусскими силовиками.

В авиакомпании Ryanair заявили, что об угрозе на борту сообщили диспетчеры из Беларуси, они же дали указание перенаправить самолет в аэропорт Минска.

По данным FlightRadar, пилоты до последнего тянули до Вильнюса, но им пришлось повернуть обратно под угрозой истребителя.

В связи с данным инцидентом с 26 мая Украина прекратила авиасообщение с Беларусью.