Про-лукашенковский телеканал анонсировал новое видео допроса Протасевича. ВИДЕО
12-секундный фрагмент допроса Протасевича опубликован в YouTube, сообщает Цензор.НЕТ.
"Уверен, что меня просто подставили. Потому что я этого нигде не говорил, а как только я это сказал, я сразу оказался в Минске. Вот сразу", - говорит Протасевич. При этом неясно, о каких именно его словах идет речь.
Сюжет белорусского государственного "Общенационального телевидения", частью которого является этот отрывок, должен выйти в эфир в среду, 2 июня.
Напомним, 23 мая в Минске был экстренно посажен самолет компании Ryanair, выполнявший рейс Афины-Вильнюс, якобы из-за заложеной на борту бомбы. Взрывное устройство не нашли. Среди пассажиров находился оппозиционный блогер, создатель телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич. Он был задержан белорусскими силовиками.
В авиакомпании Ryanair заявили, что об угрозе на борту сообщили диспетчеры из Беларуси, они же дали указание перенаправить самолет в аэропорт Минска.
По данным FlightRadar, пилоты до последнего тянули до Вильнюса, но им пришлось повернуть обратно под угрозой истребителя.
В связи с данным инцидентом с 26 мая Украина прекратила авиасообщение с Беларусью.