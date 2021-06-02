"Сволочь бендеровская! Хохол! Менты украинские п#дарасы! Мне срать на вашу украинскую православную церковь!", - священника УПЦ МП задержали за нетрезвое вождение. ВИДЕО
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Настоятеля храма святых Архангелов Михаила и Гавриила УПЦ МП в селе Балковцы на Буковине Василия Савку задержали за нетрезвое вождение. Внимание! Ненормативная лексика!
Как сообщает Цензор.НЕТ, админнарушение священник совершил в апреле, но видеозапись "высокодуховного" общения отца Василия и полицейских опубликована недавно.
Священник всячески оскорблял полицейских, угрожал застрелить "после прихода румын".
Полицейские составили два протокола на батюшку - за нетрезвое вождение и мелкое хулиганство.