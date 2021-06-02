В Раде зарегистрирован законопроект о легализации медицинского каннабиса: "Это не о легализации наркотиков. Это о том, чтобы помочь людям жить". ВИДЕО

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект №5596 о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно регулирования обращения конопли в медицинских целях, научной и научно-технической деятельности.

Под зданием Рады на брифинге народные депутаты представили данный законопроект, сообщает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.

Ваш браузер не поддерживает HTML5-видео

Видео: Цензор.НЕТ.

В ходе акции нардепы представили основные положения законопроекта, а также рассказали о уже появившихся манипуляциях по вопросу легализации медицинского каннабиса.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В Украине легализовали некоторые препараты на основе каннабиса

"Уже появился такой миф. Я его уже слышала среди депутатов. Это то, что будут использовать. Вы сейчас медицинский каннабис легализируете, а потом марихуанну и дальше по тексту. Я говорю, с таким подходом давайте корвалол запретим, или валерианку, потому что там есть спирт, а если много выпить, то можно напиться. Законопроект был согласован со всеми сторонами, с Нацполицией, что не будет злоупотреблений. Впервые есть возможность провести такой исторический законопроект через парламент. Мы понимаем, что все будут поднимать хайп, крик, что мы тут наркотики легализируем и т.д. Это не о легализации наркотиков, это о том, чтобы помочь людям жить", - рассказала нардеп "Голоса" Александра Устинова.

Нардеп СН Марьян Заблоцкий отметил, что данный законопроект фиксирует на законодательном уровне, что экстракт каннабиса может использоваться исключительно в зарегистрированных лекарствах, которые будут продаваться исключительно по рецепту.

"В отличии от предыдущих версий законопроекта, где разрешалось выращивание дома и прочие методы, которые могли привести к злоупотреблениям, это все запрещено. Разрешено выращивание под лицензионными условиями, в закрытых помещениях и исключительно для медицинских препаратов", - рассказал Заблоцкий.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Рада провалила голосование за законопроекты об обороте оружия. ВИДЕО

"Этот законопроект разрешает тяжелобольным пациентам с онкологией, с эпилепсией, с болезнью Паркинсона, Альцгеймера и пр., легально употреблять лекарства в Украине, а не ездить за границу и нелегально не покупать их на черном рынке. Этот законопроект позволяет украиснкому бизнесу выращивать и производить такие лекарства в Украине, конечно, с соблюдением всех лицензионных условий производства. Этот законопроект позволяет украинским ученым исследовать эти препараты, а украинским врачам предоставлять качественную медицинскую помощь пациентам. Все это будет происходить под строгим контролем за "красными" рецептами и электронными реестрами", - акцентировала нардеп "Голоса" Ольга Стефанишина.

Также Стефанишина прочитала письмо с благодарностью за разработку законопроекта от девочки Софийки, которой сегодня исполняется 4 года, и которая страдает эпилепсией. Нардеп отметила, что сегодня Софийка тоже должна была быть на акции, но у нее случился очередной приступ. Этот законопроект известен как "Закон для Софийки".