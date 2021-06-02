"Зарплаты нет 5-й месяц. Власти от нас отказались. Это геноцид нашего народа", - жители оккупированного Алчевска вышли на акцию протеста. ВИДЕО

Жители оккупированного Алчевска вышли на акцию протеста с требованием выплатить задолженность по зарплате работникам Алчевского металлургического комбината

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в соцсети пишет журналист Денис Казанский и публикует видеообращение участников акции.

"Работники Алчевского металлургического комбината, которым ЛНР полгода не платит зарплату, не выдержали и открыто вышли на митинг. Люди записали видеообращение с просьбой о помощи и заявили, что в Алчевске происходит настоящий геноцид. Говорят, что писали уже везде, но ни Россия, ни ее оккупационная администрация в Луганске их не слышит. За такие открытые протесты в ОРДЛО боевики бросают людей на подвалы. То, что рабочие решились выступить открыто, означает, что их совсем уже довели до ручки и терять им уже нечего", - пишет Казанский.

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