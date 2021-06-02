Казанский: Протасевич был в "Азове" как журналист, это подтверждает сюжет "Громадського". ВИДЕО
Сюжет Казанский опубликовал в Фейсбуке, сообщает Цензор.НЕТ. Мужчина, похожий на Романа Протасевича, появляется в сюжете на 4'42". Он ранен, ему оказывают медицинскую помощь.
"На видео видно, что в отличие от бойцов "Азова", Роман одет по гражданке. Присутствовал на позициях он в качестве репортера, а не военного", - написал Казанский.
Он подчеркнул, что появление Протасевича в сюжете - "очень важная деталь".
"Сейчас даже многие зарубежные СМИ подхватили ложь россиян о том, что Протасевич воевал. Следовательно, мог быть виновен в каких-то преступлениях. Но Протасевич был военкором. Его арест - это расправа над журналистом", - добавил Казанский.
Ранее о том, что Протасевич был на Донбассе в качестве журналиста, заявил основатель движения "Азов" Андрей Билецкий. "Роман действительно вместе с "Азовом" и другими военными частями боролся против оккупации Украины. Он был с нами в Широкино, где получил ранения. Но его оружием как журналиста был не автомат, а слово", - утверждает Билецкий.
Сам Протасевич тоже говорил о том, что был в зоне военных действий на Донбассе в качестве журналиста, в интервью российскому блогеру Юрию Дудю. "У меня были и ранения. Но я все это время делал журналистскую работу", - заявлял Протасевич, отрицая участие непосредственно в боевых действиях.
Как сообщалось, ранее так называемая "генпрокуратура ЛНР" сообщила о "возбуждении уголовного дела" против экс-главреда телеграм-канала NEXTA Романа Протасевича. Террористы обвиняют его в якобы участии в боевых действиях на Донбассе в составе батальона "Азов". Они обратились к властям Беларуси с просьбой обеспечить им возможность провести с Протасевичем "следственные действия". Захвативший власть в Беларуси "президент" Лукашенко пригласил представителей террористов в Минск для допроса Протасевича.
Напомним, 23 мая в Минске был экстренно посажен самолет компании Ryanair, выполнявший рейс Афины-Вильнюс, якобы из-за заложенной на борту бомбы. Взрывное устройство не нашли. Среди пассажиров находился оппозиционный блогер, создатель телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич. Он был задержан белорусскими силовиками.
В авиакомпании Ryanair заявили, что об угрозе на борту сообщили диспетчеры из Беларуси, они же дали указание перенаправить самолет в аэропорт Минска.
По данным FlightRadar, пилоты до последнего тянули до Вильнюса, но им пришлось повернуть обратно под угрозой истребителя.
В связи с данным инцидентом с 26 мая Украина прекратила авиасообщение с Беларусью.