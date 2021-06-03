"Продамо землю - втратимо Україну!": активисты пикетируют КС с требованием отменить запуск рынка земли. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Конституционный Суд начал рассмотрение дела по конституционному представлению народных депутатов относительно конституционности Закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно условий оборота земель сельскохозяйственного назначения".

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

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Видео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ.

Под зданием КС проходит акция протеста с требованием признать не конституционным закон о рынке земли. Организаторы акции "Правый сектор", "Батькивщина", "Свобода". Митингующие держат плакаты и баннеры со своими требованиями. Кроме того, активисты перекрыли движение по ул. Жилянской и пропускают только общественный транспорт.

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Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ.