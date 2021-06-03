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"Продамо землю - втратимо Україну!": активисты пикетируют КС с требованием отменить запуск рынка земли. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

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Конституционный Суд начал рассмотрение дела по конституционному представлению народных депутатов относительно конституционности Закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно условий оборота земель сельскохозяйственного назначения".

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

Видео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ.

Под зданием КС проходит акция протеста с требованием признать не конституционным закон о рынке земли. Организаторы акции "Правый сектор", "Батькивщина", "Свобода". Митингующие держат плакаты и баннеры со своими требованиями. Кроме того, активисты перекрыли движение по ул. Жилянской и пропускают только общественный транспорт.

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Продамо землю - втратимо Україну!: активисты пикетируют КС с требованием отменить запуск рынка земли 01
Продамо землю - втратимо Україну!: активисты пикетируют КС с требованием отменить запуск рынка земли 02
Продамо землю - втратимо Україну!: активисты пикетируют КС с требованием отменить запуск рынка земли 03
Продамо землю - втратимо Україну!: активисты пикетируют КС с требованием отменить запуск рынка земли 04
Продамо землю - втратимо Україну!: активисты пикетируют КС с требованием отменить запуск рынка земли 05
Продамо землю - втратимо Україну!: активисты пикетируют КС с требованием отменить запуск рынка земли 06
Продамо землю - втратимо Україну!: активисты пикетируют КС с требованием отменить запуск рынка земли 07
Продамо землю - втратимо Україну!: активисты пикетируют КС с требованием отменить запуск рынка земли 08
Продамо землю - втратимо Україну!: активисты пикетируют КС с требованием отменить запуск рынка земли 09
Продамо землю - втратимо Україну!: активисты пикетируют КС с требованием отменить запуск рынка земли 10
Продамо землю - втратимо Україну!: активисты пикетируют КС с требованием отменить запуск рынка земли 11
Продамо землю - втратимо Україну!: активисты пикетируют КС с требованием отменить запуск рынка земли 12
Продамо землю - втратимо Україну!: активисты пикетируют КС с требованием отменить запуск рынка земли 13
Продамо землю - втратимо Україну!: активисты пикетируют КС с требованием отменить запуск рынка земли 14
Продамо землю - втратимо Україну!: активисты пикетируют КС с требованием отменить запуск рынка земли 15
Продамо землю - втратимо Україну!: активисты пикетируют КС с требованием отменить запуск рынка земли 16
Продамо землю - втратимо Україну!: активисты пикетируют КС с требованием отменить запуск рынка земли 17
Продамо землю - втратимо Україну!: активисты пикетируют КС с требованием отменить запуск рынка земли 18
Продамо землю - втратимо Україну!: активисты пикетируют КС с требованием отменить запуск рынка земли 19
Продамо землю - втратимо Україну!: активисты пикетируют КС с требованием отменить запуск рынка земли 20
Продамо землю - втратимо Україну!: активисты пикетируют КС с требованием отменить запуск рынка земли 21
Продамо землю - втратимо Україну!: активисты пикетируют КС с требованием отменить запуск рынка земли 22
Продамо землю - втратимо Україну!: активисты пикетируют КС с требованием отменить запуск рынка земли 23
Продамо землю - втратимо Україну!: активисты пикетируют КС с требованием отменить запуск рынка земли 24
Продамо землю - втратимо Україну!: активисты пикетируют КС с требованием отменить запуск рынка земли 25
Продамо землю - втратимо Україну!: активисты пикетируют КС с требованием отменить запуск рынка земли 26
Продамо землю - втратимо Україну!: активисты пикетируют КС с требованием отменить запуск рынка земли 27
Продамо землю - втратимо Україну!: активисты пикетируют КС с требованием отменить запуск рынка земли 28
Продамо землю - втратимо Україну!: активисты пикетируют КС с требованием отменить запуск рынка земли 29
Продамо землю - втратимо Україну!: активисты пикетируют КС с требованием отменить запуск рынка земли 30
Продамо землю - втратимо Україну!: активисты пикетируют КС с требованием отменить запуск рынка земли 31
Продамо землю - втратимо Україну!: активисты пикетируют КС с требованием отменить запуск рынка земли 32
Продамо землю - втратимо Україну!: активисты пикетируют КС с требованием отменить запуск рынка земли 33
Продамо землю - втратимо Україну!: активисты пикетируют КС с требованием отменить запуск рынка земли 34
Продамо землю - втратимо Україну!: активисты пикетируют КС с требованием отменить запуск рынка земли 35

Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ.

Топ комментарии

  • Михайло Козочкін
    Спочатку розберися, чим відрізняється ринок землі в Польщі від запровадженого нашою мафією руками зеленських системи дерибану латифундіями.
  • Евгений 89b7971a
    Зграйка дебилив. Поляки, Немцы и американцы уже свои страны потеряли?
  • Виктор Ли a3db1a1b
    В тебе є земля? Тільки дебіл буде просити щоб йому заборонили розпоряджатись своїм майном,Або той у кого тієї землі ніколи не було і не буде. "Продамо землю - втратимо Україну!": Активісти пікетують КС з вимогою скасувати запуск ринку землі - Цензор.НЕТ 634
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