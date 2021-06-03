Новости Видео

Зеленский о "Большой стройке": Желательно, чтобы проекты на 2021-2022 годы были реализованы вовремя. ВИДЕО

2 04025
Президент Украины Владимир Зеленский заявил о необходимости завершения строительства около тысячи объектов в рамках национальной программы "Большое строительство" в течение 2021-2022 годов.

Об этом он заявил, выступая на заседании Палаты местных властей Конгресса местных и региональных властей Украины в Хмельницком в четверг, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Около 1000 объектов проекта "Большое строительство" на 2021 год и проекты, запланированные на следующие годы, обязательно должны быть достроены, реконструированы и введены в эксплуатацию. Желательно вовремя", - заявил Зеленский

По словам главы государства, решающее значение в этом имеет тесное взаимодействие центральной и региональной властей.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ко Дню Независимости завершат ремонт дороги, ведущей к КПП "Устилуг-Зосин" на украинско-польской границе, - "Укравтодор"

Читайте Цензор.НЕТ в Telegram 

Топ комментарии

  • Valery Greff
    Зеленский о "Большой стройке": Желательно, чтобы проекты на 2021-2022 годы были реализованы вовремя - Цензор.НЕТ 8753
  • des_104
    надо ж успеть баблишко с откатов в офшоры упрятать.
  • Shu Shu
    Когда Осел снова будет рассказывать о NATO, о войсках террорашки возле границ Украины и о своей большой стройке. Вспомните это.
    >>>
    Кабмин урезает запланированные расходы на оборону на 2022 год, - Бюджетная декларация
    Зеленский о "Большой стройке": Желательно, чтобы проекты на 2021-2022 годы были реализованы вовремя - Цензор.НЕТ 3045Одобренная Правительством Бюджетная декларация на 2022-2024 годы урезает оборонные расходы до 271 млрд грн вместо 449 млрд, предусмотренных Указом Президента от 25 апреля 2019 №167 / 2019.

    Согласно декларации, на сектор безопасности и обороны предусмотрено выделить в 2022 году - не менее 270,7 млрд грн, в 2023 - не менее 299,7 млрд грн, в 2024 - не менее 332,6 млрд грн.

    Издание подчеркивает, что это значительно меньше, чем предусмотрено Указом Президента от 25 апреля 2019 №167, которым введено в действие решение СНБО "О предложениях к Бюджетной декларации на 2020 - 2022 годы по статьям, связанным с обеспечением национальной безопасности и обороны Украины".

    Минфин тогда должен был предусмотреть в Бюджетной декларации на 2020-2022 годы расходы на обеспечение национальной безопасности и обороны в 2020-м - 368 млрд грн, из них на Министерство обороны - 210 млрд, в 2021-м соответственно 403,4 и 214,5 млрд, а в 2022-м - 449,6 и 232 млрд.

    "Однако уже в 2020 году вместо 210 млрд грн, как предусматривалось бюджетными предложениями на Минобороны было выделено всего 117,5 млрд грн (со временем бюджет вырос до 118 млрд), а в 2021 году выделили 117,6 млрд вместо предлагаемых 214,4 млрд грн", - подчеркивает издание.

    На 2022 год вместо 449 млрд на всю оборону и безопасность предлагается выделить 271 млрд. Тогда как только на Министерство обороны должны были выделить 232 млрд.
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости