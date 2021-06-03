Зеленский о "Большой стройке": Желательно, чтобы проекты на 2021-2022 годы были реализованы вовремя. ВИДЕО

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о необходимости завершения строительства около тысячи объектов в рамках национальной программы "Большое строительство" в течение 2021-2022 годов.

Об этом он заявил, выступая на заседании Палаты местных властей Конгресса местных и региональных властей Украины в Хмельницком в четверг, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

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"Около 1000 объектов проекта "Большое строительство" на 2021 год и проекты, запланированные на следующие годы, обязательно должны быть достроены, реконструированы и введены в эксплуатацию. Желательно вовремя", - заявил Зеленский

По словам главы государства, решающее значение в этом имеет тесное взаимодействие центральной и региональной властей.

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