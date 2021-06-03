Рада вернула тюремное заключение за ложь в декларациях. ВИДЕО

Верховная Рада приняла законопроект, который предусматривает возобновление наказания в виде заключения за ложь в декларации, раннее отмененное КСУ.

Об этом сообщает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.

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В частности, 307 народных депутатов проголосовали за Проект Закона о внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях, Уголовный кодекс Украины относительно совершенствования ответственности за декларирование недостоверной информации и непредставление субъектом декларирования декларации лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления с учётом нескольких правок.

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Народные депутаты поддержали правки №50, 59 и 65.

В частности, правкой №59 нардепы заменили формулировку "лишение" свободы на "ограничение" свободы за не подачу декларации. Вместе с тем, ложь в декларации наказывается "лишением" свободы. Таким образом, за просто не подачу декларации установлена более мягкая отсетственность, чем за ложь в декларации.

Правками №50 и 65 депутаты установили, что декларанты должны внести только те ведомости, о которых им сообщили члены их семьи: "если член семьи субъекта декларирования подал субъекту декларирования сведения о таких объектах декларирования в любом виде".

Закон вносит изменения в статью 366-2 Уголовного кодекса. Для депутатов, госслужащих и представителей органов местного самоуправления предусмотрели ограничение свободы на срок до 2 лет и штраф от 3000 до 4000 необлагаемых минимумов доходов граждан, если указанные лица не внесли в декларации активы и недвижимость на сумму от 500 до 2000 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц.

Если же стоимость незадекларированного будет более 2000 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц, то депутату, госслужащему или представителю органов местного самоуправления грозит 2 года тюрьмы или штраф от 4000 до 5000 необлагаемых минимумов доходов граждан.

Изменения в статью 366-3 Уголовного кодекса усиливают ответственность за непредставление декларации госслужащими и представителями органов местной власти. В случае доказательства вины указанные лица могут получить до двух лет тюремного заключения.

В законе прописано, что лицо, совершившее уголовные правонарушения по выше указанным статьям, не сможет быть освобождено от уголовной ответственности. Даже в случае, если после совершения правонарушения оно искренне раскаялось, активно способствовало раскрытию правонарушения и полностью возместило причиненный ущерб или устранило причиненный вред.