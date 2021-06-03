Депутаты подрались на заседании Ривненского облсовета. ВИДЕО

Депутаты пошли в рукопашную во время обсуждения финансирования нового департамента здравоохранения и гражданской защиты.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на телеканал "Ривне 1".

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Областные избранники настаивают на том, чтобы департамент здравоохранения и гражданской защиты расформировали и снова образовали два управления - гражданской защиты населения и здравоохранения.

В марте соответствующее распоряжение подписал глава облгосадминистрации Виталий Коваль. Но областная бюджетная комиссия отказалась признавать распорядителем средств новый департамент.

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На видео слышно, как один из депутатов угрожает сорвать сессию, если ему не дадут слово. Однако в сессионном зале был такой шум, что его слова, вероятно, никто не услышал.