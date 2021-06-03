Депутаты подрались на заседании Ривненского облсовета. ВИДЕО
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Депутаты пошли в рукопашную во время обсуждения финансирования нового департамента здравоохранения и гражданской защиты.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на телеканал "Ривне 1".
Областные избранники настаивают на том, чтобы департамент здравоохранения и гражданской защиты расформировали и снова образовали два управления - гражданской защиты населения и здравоохранения.
В марте соответствующее распоряжение подписал глава облгосадминистрации Виталий Коваль. Но областная бюджетная комиссия отказалась признавать распорядителем средств новый департамент.
На видео слышно, как один из депутатов угрожает сорвать сессию, если ему не дадут слово. Однако в сессионном зале был такой шум, что его слова, вероятно, никто не услышал.