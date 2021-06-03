Руководитель общественной организации задержан на Одесчине за вымогательство 80 тыс. грн ежемесячной "дани", - Нацполиция. ВИДЕО

В Одесской области правоохранители задержали руководителя общественной организации за вымогательство денег у предпринимательницы.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

"44-летний правонарушитель, прикрываясь общественной деятельностью, требовал у женщины ежемесячную плату - 80 тыс. гривен - за так называемое крышевание бизнеса. За невыполнение своего требования он угрожал 39-летней потерпевшей физической расправой и уничтожением имущества, которое ей принадлежит", - говорится в сообщении.

Сегодня, 3 июня, мужчину задержали сразу после получения второй части денег, которые он требовал от потерпевшей.

Отмечается, что злоумышленник неоднократно попадал в поле зрения полиции за хулиганство, незаконное обращение с оружием и насилие в отношении сотрудников полиции.

Решается вопрос об объявлении фигуранту подозрения в вымогательстве и задержании его в порядке ст. 208 Уголовного кодекса Украины. За совершенное ему грозит лишение свободы на срок от 3 до 7 лет.