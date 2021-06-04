Взрывы боеприпасов на фабрике по производству артснарядов в Сербии. ВИДЕО

В Сербии около 01:30 утра по местному времени на фабрике по производству артиллерийских снарядов "Слобода" произошел пожар, после чего начались взрывы боеприпасов на складах.