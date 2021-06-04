Новости Видео • Агрессия России против Украины

"Окопная война": Мы заехали в село на Донетчине, а там флаги "ДНР". Местные женщины говорят: "Сегодня ночью придут наши мужчины из "ополчения" - вам п##дец!" - воин ВСУ Андрей Сываш о начале боев весной 2014-го. ВИДЕО

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Иногда в рубрике "Окопная война" на Цензор.НЕТ мы рассказываем просто фантастические истории о фантастических людях, сегодня именно тот случай. Итак, что вы сегодня увидите и услышите?

Как только российские наемники оккупировали Крым в марте 2014-го - Андрей Сываш написал заявление в военкомат, чтобы добровольно идти воевать против кремлевского агрессора. Через два месяца он уже был на фронте, рассказывает журналист Цензор.НЕТ Михаил Ухман.

Зайдя в первое в село возле города Константиновка Донецкой области, они увидели флаги террористической "ДНР". Местные женщины при встрече с украинскими воинами начали кричать, что нашим защитникам "п##дец". Мол, их мужчины сегодня придут ночью и расправятся с украинскими воинами...

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Террористы действительно пришли ночью. Что с ними произошло, вы узнаете, когда досмотрите видео до конца.

Но это еще не все. Вы узнаете, как люди возвращаются на фронт после того, как у них треснул череп от взрыва мины 120-го калибра.
Почему было опасно попадать нашим военным в больницы Донецкой области в 2014 году? И еще несколько интересных историй.

Смотрите рубрику "Окопная война" и узнавайте правду первыми.

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Топ комментарии

  • товарищ Маузер 2
    не знаю стОит ли возвращать те регионы, там уже нет украинцев, там полная деградация.. не знаю кто как, но мне не хочется платить за восстановление инфраструктуры людям, которые сами её разрушили. Иначе говоря идут они на..хх
  • Maksim Perepelitca
    То українська земля , заселена неукраїнцями . Повернути треба , але з тотальною зачисткою від кацапської вати . "Окопная война": Мы заехали в село на Донетчине, а там флаги "ДНР". Местные женщины говорят: "Сегодня ночью придут наши мужчины из "ополчения" - вам п##дец!" - воин ВСУ Андрей Сываш о начале боев весной 2014-го - Цензор.НЕТ 1430 .
  • Bicko Nelich
    не стОит.
    1 400 000 Украинцев оттуда уехали на нашу, свободную землю. Из моих знакомых беженцев ни один обратно не уедет, никогда.
    Оставшиеся пускай жрут, что накалядовали ...
    (жаль людей которые просто не могут оттуда никуда уехать, их немного и они жертвы войны,а руцьмирцам поделом)
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