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Проект "Без цензуры": ЗЕ-раскулачивание, или Как президент разводит олигархов на "бабло": все про скандальный закон. ВИДЕО

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Коломойский – не олигарх. По крайней мере такие выводы можно сделать из законопроекта о деолигархизации, который президент Владимир Зеленский подал в Верховную Раду как неотложный.

Богдан Буткевич в свежем "Без цензуры" анализирует скандальный документ. Кто такой олигарх? Что конкретно предлагает президент в отношении олигархов? Для кого, то бишь против кого на самом деле написан этот закон? И почему создается впечатление, что самых богатых людей просто убеждают поделиться добром "по-хорошему"?

Ранее Зеленский зарегистрировал в Раде законопроект о деолигархизации. Согласно законопроекту, решение о признании человека олигархом будет принимать СНБО. Кроме того, включенным в Реестр олигархов запретят финансово поддерживать партии и покупать объекты большой приватизации. В ОП объяснили, что закон об олигархах будет ограничен 10 годами действия и ляжет в основу антитрастовых и антилоббистских законов.

Топ комментарии

  • 18c49ed2
    Проект "Без цензуры": ЗЕ-раскулачивание, или Как президент разводит олигархов на "бабло": все про скандальный закон - Цензор.НЕТ 8684
  • Scorpman Y
    https://www.youtube.com/watch?v=vBgrFhs3BKo

    смеялась вся студия над слугой урода - качурой.
  • валерий коренев 41e3634f
    Простите панове, но если кто-то из вас верит этому закону о борьбе с олигархами то вы просто идиоты!!!!!!!!!!!
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