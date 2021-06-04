Проект "Без цензуры": ЗЕ-раскулачивание, или Как президент разводит олигархов на "бабло": все про скандальный закон. ВИДЕО

Коломойский – не олигарх. По крайней мере такие выводы можно сделать из законопроекта о деолигархизации, который президент Владимир Зеленский подал в Верховную Раду как неотложный.