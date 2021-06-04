Удалось достичь нулевого влияния воров в законе на криминогенную ситуацию в Украине, - Зеленский. ВИДЕО

Президент Украины Владимир Зеленский в своем видеообращении рассказал о результатах заседания Совета национальной безопасности и обороны, которое состоялось в пятницу, 4 июня.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу президента в Фейсбук.

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"Я хочу, чтобы настало время, когда заседание СНБО будут проходить не раз в неделю, а раз в год. А повестка дня этих заседаний будет содержать только один пункт - Украине никто и ничто не угрожает. А пока, в продолжение движения на этом пути, сегодня состоялось очередное заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Среди основных вопросов, которые рассматривались: мощные результаты борьбы с ворами в законе и криминальными авторитетами, аудит всех государственных земель и домов в Конча-Заспе и Пуще-Водице. И самый главный вопрос и этого заседания, и на этой неделе - закон об олигархах", - сообщил Зеленский.

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