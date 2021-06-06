Шустер про Коломойского: "Судьи получают деньги от того олигарха, которого судят. Это сатира". ВИДЕО

Журналист и телеведущий Савик Шустер предполагает, что судьи Киевского апелляционного суда, которые рассматривали апелляцию на решение первой инстанции по иску Шустера к украинскому бизнесмену Игорю Коломойскому о защите чести, достоинства и деловой репутации, могли получать деньги от Коломойского.

Как передает Цензор.НЕТ, такое мнение журналист высказал в ходе программы "Свобода слова Савика Шустера", вышедшей в эфир канала "Украина" и YouTube-канала Shuster online вечером 4 июня.

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Шустер напомнил, что в 2015 году телеканал "1+1" снял его программу. Ток-шоу не выпустили в эфир, по словам журналиста, из-за того, что Коломойскому "не понравилось", что лидера Радикальной партии Олега Ляшко пригласили на эфир.

"За две минуты до начала программы: раз – и нет программы. Есть фильм", – рассказал ведущий.

В 2019 году в интервью "Украинской правде" Коломойский обвинил его в том, что он якобы брал деньги за участие в эфире программы "Шустер LIVE", которая в 2015 году выходила на телеканале "1+1". Бизнесмен заявил, что Шустер нарушил условия контракта и поэтому ушел с канала.

"Взял деньги у каких-то мэров. Два по 50 [тысяч долларов] взял, причем одного мы подсунули, чтобы проверить на вшивость...", – заявил Коломойский.

Шустер после выхода этого интервью подал против Коломойского иск о защите чести, достоинства и деловой репутации.

"Естественно, мы подали в суд, потому что деловая репутация страдает от таких слов такого олигарха. Сначала суд не мог найти Коломойского, чтобы вручить ему повестку, потом не могли найти судью. Потом, когда они наконец нашлись, сказали, что это дело не надо. Мы пошли в другой суд, на этой неделе состоялась апелляция. Апелляция решила, что нет: там не ни слова клеветы, ничего, не надо обращать на это внимание", – рассказал Шустер.

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Во время эфира показали часть заседания Киевского апелляционного суда – выступление адвоката Коломойского и судей. Адвокат заявил, что слова Коломойского – "оценочное суждение" и "сатира". Судья Вадим Нежура говорил, что "было бы неплохо предоставить хотя бы какие-то реальные доказательства нанесения морального вреда".

"Мораль – философское понятие, а деньги – понятие материального мира, на них можно купить все что угодно, да", – рассуждал в ходе заседания Нежура.

Шустер отметил, что у этого судьи "10 квартир, три автомобиля, два земельных участка в Киевской области и домов на 500 м²". Все трое членов коллегии, по данным журналиста, зарабатывают 6,5 млн грн.

"У меня ощущения – это сатирическое выражение – что деньги вы получаете от того олигарха, которого вы якобы судите. Вы берете деньги у него. Вы понимаете, у народа доверие к судьям – 2%. Если у меня 2% доверия зрителей, то я безработный. Эти люди должны стать безработными", – добавил он.

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