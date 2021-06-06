"Это компания, которую финансировала, получала и передавала друг другу каждая власть", - министр Малюська об интересах чиновников на табачном рынке. ВИДЕО
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Малюська сказал во время эфира на политическом шоу "Свобода слова Савика Шустера", отвечая на вопрос нардепа Сергея Власенко о деятельности Антимонопольного комитета.
"Назовите мне хотя бы одно решение Антимонопольного комитета на сумму 200-300 миллионов долларов против любой олигархической группы", - спросил Власенко
"Элементарно. Несколько миллиардов был наложен штраф на посредника, который занимается продажей табачных изделий... Это олигархи, поверьте мне и там были разные интересы... Это табачная компания, которую финансировала и которую в наследство каждая власть получала и передавала друг другу. Миллиардные штрафы отменены в суде. Антимонопольный комитет сейчас начал активно штрафовать", - сказал в ответ Малюська.
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