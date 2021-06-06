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"Это компания, которую финансировала, получала и передавала друг другу каждая власть", - министр Малюська об интересах чиновников на табачном рынке. ВИДЕО

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Министр юстиции Денис Малюська заявил об интересах высокопоставленных чиновников на табачном рынке и назвал компанию-посредника на этом рынке олигархической группой.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Малюська сказал во время эфира на политическом шоу "Свобода слова Савика Шустера", отвечая на вопрос нардепа Сергея Власенко о деятельности Антимонопольного комитета.

"Назовите мне хотя бы одно решение Антимонопольного комитета на сумму 200-300 миллионов долларов против любой олигархической группы", - спросил Власенко

"Элементарно. Несколько миллиардов был наложен штраф на посредника, который занимается продажей табачных изделий...  Это олигархи, поверьте мне и там были разные интересы... Это табачная компания, которую финансировала и которую в наследство каждая власть получала и передавала друг другу. Миллиардные штрафы отменены в суде. Антимонопольный комитет сейчас начал активно штрафовать", - сказал в ответ Малюська.

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Топ комментарии

  • Andriy Kalnyshevsky
    шо оно несет? -но штрафы "отменили" "Це компанія, яку фінансувала, отримувала і передавала один одному кожна влада", - міністр Малюська про інтереси чиновників на тютюновому ринку - Цензор.НЕТ 5042
    схема простая - "Штраф" - занос- отмена в "суде" - новая куртка.
  • 18c49ed2
    Особенно учитывая, что киевский король табачной контрабанды Холодов теперь в "слугах олигархов". Он же по совместительству и кум Мертветчука, и его привел в партию лично Зеля.
  • Герхард
    Да-да.
    Особенно те, кто резко срыгнул из Украины в 2014-м и вернулся в 2019-м.
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