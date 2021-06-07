Ядерное оружие Украины контролировали в Москве: у меня не было черного чемоданчика, - Кравчук. ВИДЕО

Контроль над ядерным арсеналом, который остался в Украине после распада СССР, был в Москве, а не у Киева.

Об этом, объясняя причины денуклеаризации страны по Будапештскому меморандуму, рассказал журналистке Янине Соколовой в эфире 5 канала первый президент Леонид Кравчук, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.

Ваш браузер не поддерживает HTML5-видео

По его словам, руководство Украины "знало, что у нас есть 1200 боеголовок, но мы ими не управляем".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Данилов: Германия и Франция в 2008 году не дали Украине и Грузии получить ПДЧ. После обе эти страны пострадали от агрессии России

"У меня не было черного чемоданчика: он был в Москве. Я мог только по телефону говорить с командующим ракетной армией (в Москве. - Ред.), а он мог выполнять или не выполнять мои просьбы, не говоря уже о поручениях: это нереально было. У Украины не было возможностей контролировать и заменить ядерное оружие", – сказал Кравчук.

Он утверждает, что содержание в боеготовности 175 ракетных шахт "стоило бы нам $175 млрд – в тех деньгах, а по нынешним – $300 млрд".

Первый президент не верит, что Россия может применить ядерное оружие против Украины: "Представьте, Россия решила ударить по Харькову. Последствия будут на большой части и самой России".

Как сообщалось, 5 декабря 1994 года лидерами Украины, Великобритании, России и США был заключен Будапештский меморандум "О гарантиях безопасности в связи с присоединением Украины к Договору о нераспространении ядерного оружия". Два других ядерных государства и постоянные члены Совета Безопасности ООН - Китай и Франция - также присоединились к этому документу, который содержал обязательства сторон-подписантов гарантировать независимость и территориальную целостность Украины. После подписания документа Украина вывела на территорию России третий по мощности в то время ядерный арсенал. В итоге, Россия в 2014 году в нарушение этого соглашения и других международно-правовых актов относительно отношений с Украиной осуществила вооруженную агрессию против Украины, оккупировав Крым и часть территории Донбасса.