Катастрофы с питьевой водой в Украине нет, но она не должна произойти со следующими поколениями, - Зеленский. ВИДЕО

Президент Владимир Зеленский считает, что ситуация с питьевой водой в Украине не катастрофическая, но необходимо бороться с промышленными выбросами, чтобы у следующих поколений такая катастрофа не произошла.

Об этом президент заявил в ходе общения с журналистами на форуме "Украина 30. Экология", информирует Цензор.НЕТ.

Ваш браузер не поддерживает HTML5-видео

У Зеленского спросили о ситуации с питьевой водой в Украине и является ли она критической.

"Не считаю, что у нас катастрофа, пока что. Но она не должна произойти со следующими поколениями и мы за это отвечаем. Кто виновен? Виноваты все. Виноваты промышленники, большая промышленность из-за ее выбросов, загрязнения рек, питьевой воды и в целом окружающей среды и т.д", - отметил глава государства.

По словам Зеленского, необходимо принять еще несколько экологических законов.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Все, кто не хочет для Украины чистого неба, должны видеть это небо "в клеточку", - Зеленский