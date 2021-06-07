Катастрофы с питьевой водой в Украине нет, но она не должна произойти со следующими поколениями, - Зеленский. ВИДЕО
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Президент Владимир Зеленский считает, что ситуация с питьевой водой в Украине не катастрофическая, но необходимо бороться с промышленными выбросами, чтобы у следующих поколений такая катастрофа не произошла.
Об этом президент заявил в ходе общения с журналистами на форуме "Украина 30. Экология", информирует Цензор.НЕТ.
У Зеленского спросили о ситуации с питьевой водой в Украине и является ли она критической.
"Не считаю, что у нас катастрофа, пока что. Но она не должна произойти со следующими поколениями и мы за это отвечаем. Кто виновен? Виноваты все. Виноваты промышленники, большая промышленность из-за ее выбросов, загрязнения рек, питьевой воды и в целом окружающей среды и т.д", - отметил глава государства.
По словам Зеленского, необходимо принять еще несколько экологических законов.