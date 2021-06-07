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Катастрофы с питьевой водой в Украине нет, но она не должна произойти со следующими поколениями, - Зеленский. ВИДЕО

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Президент Владимир Зеленский считает, что ситуация с питьевой водой в Украине не катастрофическая, но необходимо бороться с промышленными выбросами, чтобы у следующих поколений такая катастрофа не произошла.

Об этом президент заявил в ходе общения с журналистами на форуме "Украина 30. Экология", информирует Цензор.НЕТ.

У Зеленского спросили о ситуации с питьевой водой в Украине и является ли она критической.

"Не считаю, что у нас катастрофа, пока что. Но она не должна произойти со следующими поколениями и мы за это отвечаем. Кто виновен? Виноваты все. Виноваты промышленники, большая промышленность из-за ее выбросов, загрязнения рек, питьевой воды и в целом окружающей среды и т.д", - отметил глава государства.

По словам Зеленского, необходимо принять еще несколько экологических законов. 

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Топ комментарии

  • Valeriy Wrx
    Похоже, Зеленое Чмо взялось за экологию...

    Теперь природа в опасности... Катастрофы с питьевой водой в Украине нет, но она не должно произойти со следующими поколениями, - Зеленский - Цензор.НЕТ 9837
  • Nataliia Radchenko
    БУКВИ Післясмак від президентського шашлику.
    .......
    Реакція на цю зустріч з боку громадськості була геть іншою, ніж очікували Зеленський та організатори пікніка. Фотки, як журналісти їдять шашлик з рук президента, швидко розійшлися на меми, а учасники пікніка - як президент так і журналісти - швидко стали об'єктом глузувань.

    Чому так сталося? Бо триває розчарування владою. Зеленський гарячково намагається знайти антураж для своїх популістських меседжів, але громадськість все менше довіряє картинці. Не допомогає навіть літак "Мрія" та власноруч зроблені шашлики. Все, що раніше заходило на ура, зараз висміюється.
    Президент стрімко пройшов еволюцію від "свого хлопця" до звичайнісінького бюрократа, який за звичкою намагається продати свої популістські меседжі у красивій обгортці. І ця невідповідність між формою та змістом і є смішною. Зеленський - це Брєжнев у кросівках Yeezy. Хай як красиво та ефектно не виглядає картинка, все одно крізь неї пробивається запах нафталіну.

    Дісталося і журналістам, які побували на пікніку. На нещодавній пресконференції президента літак "Мрія" без шасі та двигунів став втіленням політики президента, яка красиво виглядає, але ніколи не злетить. Журналіст із повним ротом м'яса - це символ того, якою хоче бачити журналістику українська влада. Тобі смачно, комфортно, весело, але через повний рот їжі неможливо поставити гостре запитання.......
  • Rostyslav Komarnytsky
    Самокритичо! 👍 Катастрофа в Україні справді не від нестачі води, а від дій зеленої влади. І слова Вави звучать, як заклик на майбутніх виборах цю владу змінити, щоб не було катастрофи з питною водою.
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