Запрет пластиковых пакетов: Зеленский подписал закон. ВИДЕО

В Украине с 2022 года запретят продажу пластиковых пакетов во всех точках торговли и сферы обслуживания, за исключением определенных случаев. Президент Владимир Зеленский подписал соответствующий закон.

Подписание состоялось в ходе форума "Украина 30. Экология", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

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"Хочу отметить принятый недавно Верховной Радой закон о запрете использования пластиковых пакетов ... 500 пакетов в год использует каждый украинец, 20 минут - именно столько в среднем мы пользуемся таким пакетом. Более 100 лет - именно столько один пакет разлагается", - сказал Зеленский и подписал закон об ограничении оборота пластиковых пакетов.

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Он также отметил, что в Украине разработан закононопроект по улучшению управления отходами и их вторичной переработкой.

Согласно закону, в Украине запретят сверхлегкие пластиковые пакеты и легкие пластиковые пакеты толщиной до 50 мкм. Это может касаться, например, малых прозрачных пакетов-маек, мотки которых люди привыкли видеть в неограниченном количестве в магазинах, пишет РБК-Украина.

Обычно, такие пакеты имеют толщину стенки 10,2 мкм. Они быстро рвутся и фактически не пригодны для переработки. Это же касается пакетов-маек, которые распространяются на кассах. Их толщина стенки варьируется, в зависимости от торговой сети, от 24,8 мкм до 50 мкм.

Также под запрет попадают оксоразлагаемые (оксобиоразлагаемые) пластиковые пакеты.

В виде исключения, останется в обращении лишь первичная упаковка для мяса, рыбы и продуктов из них, а также сыпучих продуктов. Это сверхлегкие пластиковые пакеты с толщиной стенки до 15 микрон и размерами 225х345х450 мкм.

Все ограничения будут вводиться в действие постепенно. У объектов розничной торговли, общественного питания и предоставления услуг будет время, чтобы адаптироваться к изменениям. В частности:

9 месяцев со дня принятия законопроекта для отказа от распространения пластиковых пакетов толщиной стенки до 50 мкм (тонких);

до 1 января 2022 года для прекращения распространения оксоразложных (оксобиоразложных) пластиковых пакетов;

до 2023 года ограничения не будут распространяться на биоразлагаемые пластиковые пакеты и сверхтонкие пластиковые пакеты, что является первичной упаковкой для свежей рыбы и мяса, продуктов из них, а также сыпучих продуктов, льда.

За указанное время магазины, супермаркеты, рестораны, кафе и аптеки должны полностью перейти на более безопасные для окружающей среды и здоровья людей альтернативы:

пакеты и сумки многоразового использования;

бумажные пакеты;

биоразлагаемые пакеты.

Предприятия должны утилизировать все пакеты, которые подпали под запрет, но остались в обращении.

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На тех, кто продолжит распространять пакеты, ждет штраф - от 1700 до 3400 грн. За повторное нарушение придется заплатить от 3400-8500 грн. При этом в Минэкологии уточняли, что украинцев штрафы не коснутся, наказание грозит бизнесу.