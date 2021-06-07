Церемония прощания с замкомотряда "Азов" Александром Павлюком пройдет 8 июня, - МВД. ВИДЕО

На 8 июня намечена церемония прощания с заместителем командира отдельного отряда специального назначения "Азов" по тылу, старшим лейтенантом Александром Павлюком с позывным Чак.

Как уточнили в пресс-службе МВД, мероприятие начнется в 11:00 в Центре культуры МВД (ул. Филиппа Орлика, 16), информирует Цензор.НЕТ.

"Желающие могут попрощаться с Александром Павлюком, соблюдая меры карантина", - подчеркивается в сообщении.

58-летний Александр Павлюк отвечал за материально-техническое обеспечение воинов. Родом Александр был из поселка Ракитное, что на Ривненщине. В 18 лет мужчину призвали на срочную службу и отправили в контингент советских войск в Германии. Летом 2014 года Павлюк познакомился с бойцами ООСП "Азов" и осенью этого же года вступил в ряды подразделения.

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"За время своей преданной службы Александр Павлюк был неоднократно награжден высокими наградами, в том числе нагрудным знаком "За доблестную службу", грамотой от Верховной Рады Украины, нагрудным знаком "За отличие в службе", огнестрельным оружием и орденом Даниила Галицкого", - сообщили в МВД.

Глава МВД Арсен Аваков в Twitter сообщил: "Преждевременно ушел из жизни заместитель командира по тылу полка "Азов" 58-ми летний Александр Павлюк, позывной "Чак". Блестящий организатор, заботливый хозяин, истинный патриот. Благодаря ему азовцы являются одними из самых боеспособных в Национальной гвардии Украины. Скорбит все Министерство внутренних дел. Там сегодня и прощание в 11:00".