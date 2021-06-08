"По нужде зашел", - луцкие полицейские поймали в кустах одетого в лосины, женскую кофточку и туфли священника Волынской епархии УПЦ МП. ВИДЕО

Волынские полицейские вблизи города Рожище задержали священника УПЦ МП в женской одежде.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Район.Рожище, внимание полицейских привлек автомобиль, который стоял на обочине ковельской трассы. Неподалеку от него в лесу они обнаружили мужчину в женской одежде - лосинах, кофточке и женских туфлях. Также на мужчине были белые перчатки.

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Позже удалось выяснить, что мужчина - это настоятель одного из храмов УПЦ МП Волынской епархии.

В епархии заявили, что сейчас священник считается внештатным и нигде не правит. По данным местных СМИ, с сайта Волынской епархии была удалена информация о награждении задержанного высокой церковной наградой. Получил он ее 26 мая 2021 года после совместной службы с епископом Камень-Каширским, викарием Волынской епархии Афанасием.

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