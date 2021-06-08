Александр Павлюк (позывной Чак) вложил в "Азов" все свое сердце и всю свою душу. Это без преувеличения легендарная личность, - командир полка Прокопенко. ВИДЕО

Александр Павлюк (позывной Чак) собрал замечательный коллектив и создал тыл "Азова".

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом рассказал командир полка "Азов" Денис Прокопенко (Рэдис), во время церемонии прощания с Александром Павлюком (позывной Чак), которая прошла накануне в гарнизоне подразделения в Урзуфе.

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"Друг Чак это безусловно без преувеличения легендарная личность.

Говорят, что незаменимых людей нет, они есть, но их очень мало. Таким был наш друг Чак.

Старший лейтенант Павлюк Александр Николаевич, был родом из Ривненской области, населенный пункт Ракитное.

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У Чака была очень бурная и насыщенная жизнь, за чашкой кофе он рассказывал мне очень много интересных историй, которые можно пересказывать часами.

В гражданской жизни он занимался предпринимательской деятельностью и всегда с большим удивлением говорил мне, что никогда не мог себе представить, то, что после срочный службы в далекие советские времена, он на старости лет снова вернется в армию. Так и произошло, как только началась российско-украинская война на востоке Украины, Чак не мог сидеть дома сложа руки и сразу оставил свой бизнес и начал искать возможность попасть на фронт. Так в 2014 году он оказался в "Азове", стал членом нашей большой семьи, и начал вместе с нами развивать подразделение. В течение этих семи лет, Чак вложил в "Азов" все свое сердце и всю свою душу.

Чак был довольно прямолинейным человеком и никогда не давал оскорблять "Азов", абсолютно все чувствовали его поддержку как в тылу так и на передовой, даже не догадываясь, что это его заслуга. Это человек, который постоянно работала на результат, выкладываясь на все 100%, не жалея себя.

Чак уже много лет занимал должность моего заместителя по тыловому обеспечению, но это был далеко не весь спектр задач, которые он выполнял, кроме этого он помогал абсолютно всем моим заместителям, начальникам и командирам по всем направлениям, даже по тем вопросам, которые совершенно не входили в его функциональные обязанности.

Чак собрал замечательный коллектив и создал тыл "Азова", все наши воины всегда были накормлены и обеспечены всем необходимым для выполнения боевых задач.

Многие недооценивают тыл, не стоит этого делать, это как воздух, пока он качественный и чистый - в подразделении все в порядке, только как он исчезает - сразу начинается паника.

За свои старания вложенные в "Азов", Чак был награжден высокими государственными наградами, такими как Орден Даниила Галицкого, именное огнестрельное оружие и ряд других отличий.

Мне трудно описать словами объем работ которые выполнял Чак.

Могу сказать только одно, все эти награды были заслуженными, он сделал бесценный вклад в развитие "Азова"!" - рассказал командир полка Денис Прокопенко (Рэдис).

Напомним, ранее сообщалось, что преждевременно ушел из жизни заместитель командира по тылу полка "Азов" 58-ми летний Александр Павлюк, позывной "Чак".