"Ненавижу этих тварей! Ходят по городу бухие или обдолбанные, вонючие, грязные, обрыганные", - чугуевская блогерша и мастер по наращиванию ресниц Ковалева о бойцах ВСУ. ВИДЕО

Чугуевская блогерша и мастер по наращиванию ресниц Яна Ковалева обозвала украинских военных "тварями", "наркоманами" и "алкашами", заявив, что их не за что уважать.

Как сообщает Цензор.НЕТ, оскорбительное видео об украинских воинах жительница Чугуева опубликовала на своей странице в соцсети.

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"Та блин - это позорище! А что сказать хорошего? То, что они вонючие, грязные, обрыганные, ходят бухие по городу или обдолбанные. Где этот военнослужащий, которого можно уважать за что-то?.. Против кого они воюют? Не трогайте меня по этой теме. Я размотаю любого и каждого. Ненавижу этих тварей, просто ненавижу. По-другому я и сказать не могу. И мы им платим налоги. Вот этим нахлебникам, которые сидят и нихера не делают... Таким, блин, ублюдкам, которые не хотят работать. Наркоманам и алкашам, которые идут туда", - заявила жительница Чугуева на видео.

Отметим, что когда вспыхнул скандал, Ковалева быстро закрыла свою страничку в соцсети, опубликовав перед этим видео с извинениями.

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Она заявила, что якобы имела в виду не украинскую армию, а определенную девушку, которая с ней "плохо поступила".

"Мне названивают какие-то мужчины и якобы предъявляют за то, что я оскорбила всю украинскую армию, извините, а где это было сказано? Я конкретно говорила за конкретных людей, за конкретную ситуацию, в которой со мной так поступили. Не нужно сейчас все перекручивать и выставлять меня в дурном свете. Я этого не говорила", – сказала она.

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