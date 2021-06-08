Владелец Lexus ранил ножом водителя эвакуатора на Печерске и скрылся с места происшествия, - Нацполиция. ВИДЕО
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций Нацполиции Киева.
По предварительной информации, между водителями эвакуатора и автомобиля "Лексус" возник конфликт, в результате которого водитель иномарки нанес ножевое ранение оппоненту и уехал с места происшествия.
Медики на месте оказывают необходимую помощь потерпевшему. Усилия правоохранителей направлены на розыск и задержание злоумышленника и установления всех обстоятельств инцидента. Происшествие зарегистрировано в журнале единого учета заявлений и сообщений Печерского управления полиции.
После проведения первоочередных следственных действий событию будет предоставлена правовая квалификация.
Как уточнил на своей странице в соцсети Фейсбук советник главы МВД Антон Геращенко, изначально водитель эвакуатора совершил хулиганские действия.
"Бил машину, ругался в адрес водителя. Водитель "Лексуса" вышел и ударил водителя эвакуатора ножом и нанес ему таким образом телесные повреждения. Полиция Киева разыскивает водителя автомобиля "Лексус". Действиям обоих участников конфликта будет дана правовая оценка, о чем будет сообщено СМИ", - написал Геращенко.