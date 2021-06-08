Проект "Без цензуры": Слава Украине! Как украинская сборная "подожгла" московские болота. ВИДЕО

Сегодня у нас очень приятный и оптимистичный выпуск, который согреет измученное украинское сердце! Ведь ничего не согревает его лучше, чем бессильное пылание на московских болотах от двух простых слов: Слава Украине!

Поэтому сегодня Богдан Буткевич рассказывает о новой форме сборной Украины по футболу.

На футболках с одной стороны-лозунг "Слава Украине!", с другой – лозунг " Героям слава!", а также присутствует карта Украины, включая Крым, который семь лет назад оккупировала Россия, а также территории на Востоке, которую контролируют российские гибридные силы и где продолжаются боевые действия.

В соцсетях сразу же начали реагировать на "особую форму". В частности, представители властей России уже выразили недовольство ею. А вот в УЕФА говорят, что форму утвердили.

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Напомним, 6 июня президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко презентовал форму национальной сборной Украины на Чемпионате Европы по футболу-2020, на которой изображены контуры границ Украины, включительно с временно оккупированным Крымом, а также слова "Слава Украине!", "Героям слава!"

Представитель МИД России Мария Захарова назвала новую форму сборной Украины по футболу "очередной попыткой государственной киевской пропаганды закрепить в общественном сознании лозунг", который "у многих ассоциируется" с действиями УПА и Степана Бандеры в годы Второй мировой войны.

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УАФ ответила России: "Наглые требования России, которая оккупировала нашу территорию, не выдерживают критики. Займитесь допинговыми скандалами".

В УЕФА заверили, что форма национальной сборной Украины утверждена в соответствии с правилами.