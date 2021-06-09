Сын главного раввина Украины Мендель Асман разнимал драку водителя Lexus и эвакуаторщика в центре Киева. ВИДЕО

Сын главного раввина Украины Моше Асмана Менахем Мендель Асман разнял дерущихся водителя неправильно припаркованного автомобиля с водителем эвакуатора.

Об этом в своем "Фейсбуке" сообщил Моше Реувен Асман, передает Цензор.НЕТ.

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"Наш сын Менахем Мендель опять проявил свой геройский характер. Еще недавно Мендель спас человека, пострадашего в ДТП, вовремя оказав ему первую помощь. А сегодня на улице Шота Руставели прямо напротив нашей синагоги водитель неправильно припаркованного автомобиля устроил драку с водителем эвакуатора. Мендель, который в это время оказался неподалёку, подбежал и попытался разнять дерущихся людей, тем самым предотвратив возможные жертвы. Гордимся тобой, Мендик!!!" - рассказал Моше Асман.

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Ранее владелец Lexus ранил ножом водителя эвакуатора на Печерске и скрылся с места происшествия. Отметим, что во время конфликта владелец Lexus ударил ножом оппонента и после этого скрылся. На видео инцидента видно, что водитель эвакуатора несколько раз ударил ногой Lexus, после чего резко отошел в сторону, держась рукой за бок. Потом к нему подошел владелец машины, между ними началась драка, которую остановил неравнодушный очевидец.

Напомним, в 2017 году сын главного раввина Украины Моше Асмана оказался на месте аварии с участием сына депутата Нестора Шуфрича. Мендель Асман взял из синагоги медицинский рюкзак и оказал первую помощь пострадавшему.



