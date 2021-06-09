Отмена санкций против "Северного потока-2" может быть пересмотрена, - Блинкен. ВИДЕО
Об этом он сказал в течение слушаний в Конгрессе, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Голос Америки".
Nord Stream 2 AG - основная компания, отвечающая за строительство "Северного потока-2" и на 100% принадлежащая российскому "Газпрому".
"Мы сделали исключение для санкций, но это исключение может быть отменено в любое время", - сказал госсекретарь Блинкен. Он добавил, что сейчас Соединенные Штаты ведут активные переговоры с Германией по уменьшению вреда от "Северного потока-2", в частности для Украины.
"Мы сказали нашим партнерам в Германии, что теперь они должны работать с нами и другими, чтобы избежать и смягчить любые потенциальные последствия запуска этого газопровода. А это значит компенсировать Украине убытки от потенциальной потери платы за транзит газа в обход Украины. И убедиться, что Россия не может использовать энергию как инструмент принуждения против Украины или другой страны в регионе", - рассказал Энтони Блинкен.
Государственный секретарь добавил, что на то время, когда команда Джо Байдена приступила к работе, газопровод был построен более чем на 90%. И по его мнению, предотвратить физическое завершение строительства путем санкций было маловероятно.