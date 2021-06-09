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"Давайте сажать вместе", - Зеленский хочет посадить 1551 парк. ВИДЕО

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Президент Украины Владимир Зеленский предложил каждой территориальной общине в Украине высадить новый парк.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он заявил во время заседания палаты регионов Конгресса местных и региональных властей в Днепре.

"Хочу предложить участникам нашего Конгресса общую цель - 1551 новый парк. То есть один новый парк в каждой общине. Чтобы добавить юмора - все очень серьезные под масками. Другими словами - давайте сажать вместе, - сказал Зеленский.

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Топ комментарии

  • Злий Грицько
    "Давайте сажать вместе", - Зеленский хочет посадить 1551 парк - Цензор.НЕТ 7100
  • Грышка Распутный 2
    Його самого треба саджати...
  • Plushka
    "Давайте сажать вместе", - Зеленский хочет посадить 1551 парк - Цензор.НЕТ 9883
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