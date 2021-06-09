Новости Видео • Коронавирус и карантин

Минздрав предлагает продлить карантин в Украине на летний период: коронавирус не преодолен, - Ляшко. ВИДЕО

3 12162
Министерство здравоохранения выступает за продление карантина в Украине на лето. Соответствующее предложение вскоре поступит правительству.

Об этом заявил глава Минздрава Виктор Ляшко во время заседания правительства, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Мы предложим правительству рассмотреть вопрос продления карантинных ограничений на летний период, поскольку коронавирус не преодолен", - сказал Ляшко.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Шмыгаль об украинских ковид-сертификатах: Документ на стадии разработки, запуск планируем на июль

По словам министра, в Украине должны оставить основные противоэпидемические ограничения - обязательность масок в общественных зданиях и в транспорте, а также ответственное отношение к соблюдению физической дистанции.

Читайте Цензор.НЕТ в Telegram 

Топ комментарии

  • belge
    Минздрав предлагает продлить карантин в Украине на летний период: коронавирус не преодолен, - Ляшко

    Минздрав предлагает продлить карантин в Украине на летний период: коронавирус не преодолен, - Ляшко - Цензор.НЕТ 5547 Сказал, что ещё остаётся неосвоенное бабло. Не отказываться же от него..
  • Вася Шевченко f77d76ba
    вечный и бесконечный карантин... как гарантия не борьбы с пандемией, а неограниченной возможности воровать бюджетные деньги...
  • Denis Denissov 9ab7c2b0
    В Эстонии 15 мая состоялся митинг. На нём обвинили власть в гос.измене и геноциде. Почти все ограничения и обязательные маски уже отменены.
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости