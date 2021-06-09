Минздрав предлагает продлить карантин в Украине на летний период: коронавирус не преодолен, - Ляшко. ВИДЕО
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Министерство здравоохранения выступает за продление карантина в Украине на лето. Соответствующее предложение вскоре поступит правительству.
Об этом заявил глава Минздрава Виктор Ляшко во время заседания правительства, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
"Мы предложим правительству рассмотреть вопрос продления карантинных ограничений на летний период, поскольку коронавирус не преодолен", - сказал Ляшко.
По словам министра, в Украине должны оставить основные противоэпидемические ограничения - обязательность масок в общественных зданиях и в транспорте, а также ответственное отношение к соблюдению физической дистанции.