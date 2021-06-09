Шмыгаль о цели Зеленского высадить 1 млрд деревьев: Вполне реальная задача, будем ускоряться. ВИДЕО
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Поставленная президентом Владимиром Зеленским задача по высадке 1 млрд деревьев - вполне реальна.
Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль заявил в ходе заседания правительства, информирует Цензор.НЕТ.
"В ближайшей перспективе есть план высадить один миллиард деревьев. Вполне реальная задача от президента. ... Мы запускаем инвентаризацию лесов, что позволит понять всю информацию об их количестве и качестве", - подчеркнул глава правительства.
Шмыгаль заявил, что в прошлом году, по данным Гослесагентства, было высажено почти 200 млн деревьев.
"Поэтому будем ускоряться. И это очень важно", - отметил премьер.
Напомним, ранее Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о цели - за 10 лет увеличить площадь лесов на 1 млн гектаров.