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Притула о гособоронзаказе: наша армия до сих пор не знает, чем будет воевать. ВИДЕО

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Волонтер и экс-кандидат в мэры Киева Сергей Притула раскритиковал ситуацию с государственным оборонным заказом.

Соответствующее видео Притула опубликовал в YouTube, информирует Цензор.НЕТ.

Волонтер возмущен тем, что гособоронзаказ в Украине является полностью засереченным - при том, что в США, к примеру, под грифом находятся только 20% ГОЗ. При этом доступ к гособоронзаказу есть у народных депутатов - в том числе депутатов ОПЗЖ Левочкина (экс-глава Администрации Януковича) и Ковалева (ранее открыто поддерживал террористов "ДНР" и "ЛНР").

Засекреченность ГОЗ создает коррупционные риски, говорит Притула. По состоянию на 2020 год было 600 уголовных производств с общей суммой убытков около 1 млрд грн о нарушениях на закупках для армии.

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"Закрытый клуб, где заказы распределяются между своими, где существуют фирмы-прокладки, и где условия тендера часто пишут под одного участника. ... Такая среда - просто благодатная почва для системного распила и коррупции", - утверждает волонтер.

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И при этом в воюющей стране государственный оборонный заказ принимается с задержкой в пять месяцев, – говорит Притула.

"У нас генштаб до сих пор не может понять, чем он будет воевать и, главное, когда это вооружение и боеприпасы поступят в войска", - подчеркнул волонтёр, добавив, что считает ответственными за это Министерство обороны и Министерство стратегической промышленности.

Топ комментарии

  • саша паламарчук
    всі питання сірожа до лідора

    Притула о гособоронзаказе: наша армия до сих пор не знает, чем будет воевать - Цензор.НЕТ 4971
  • Igor V 184bb5c7
    Прислуги кремля все сдалали по инструкции их московских кураторов. За два года правления развалили впк, закрыли все ракетные программы, при этом вообще нихера не купили в армию из высокоточного вооружения собственного производства. И вишенка на торте - задолженность по зарплатам военным - рекордный 1 млрд! Кто там еще верит, что зебилы на стороне Украины?!
  • DEDALiu
    Тех,кто отвечал за гособоронзаказ построить и уволить каждого третьего! В следующий раз построить и уволить каждого второго. И так пока все не наладится. Это будет не долго. Особенно если уволить с пожизненным запретом на госсслужбу.
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