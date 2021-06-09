"Без цензуры" в прямом эфире: Американская Зе-ложь. Как Ткаченко душит украинский язык. Транс-поп в УПЦ МП. #Тараров_нах.. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

Богдан Буткевич и Марина Данилюк-Ярмолаева в прямом эфире - о наболевшем и актуальной, но с нотками треша и веселья.

Сегодня в 20:45 в стриме "Без цензуры" на Цензор.НЕТ:

🟡 Американская Зе-ложь.

В Офисе Президента Украины Владимира Зеленского не стесняются переписывать сообщение о содержании его телефонного разговора с президентом США Джо Байденом.

Если в первоначальном варианте документа говорилось о поддержке президентом США возможности предоставления Украине Плана для членства в НАТО, то сейчас оказывается, что об этом говорил Зеленский, а не Байден! Зачем же так врать?

🟡 Как Ткаченко душит украинский язык.

Министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко поддерживает идею отложить начало действия статей закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", касающихся обязательного дубляжа фильмов на украинский язык.

А пока министр не мешает русификации информпространства, иностранцы показывают мастер-классы, как надо учить украинский и вместе с украинцами в очередной раз доказывают, что все отмазки власти - действительно только отмазки.

🟡Трасн-поп в филиале российской церкви в Украине

Мякотка и перчинка одновременно: на Волыни священник Московского патриархата стоял на трассе в женской одежде! Да, вы все правильно прочитали - священник, на трассе, в юбке и лосинах. Что в головах у работников РПЦ в Украине?

🟡 # Татаров_нах

Как представители Верховной Рады в угоду Татарову срывают конкурс на руководителя Специализированного антикоррупционной прокуратуры? И почему Владимиру Зеленскому давно пора избавиться от этого токсичного персонажа?

Берите чай или что-то покрепче и присоединяйтесь к стриму "Без цензуры" в прямом эфире.