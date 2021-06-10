Порошенко и "Справа Громад" передали воинам 10-й ОГШБр новый комплект оптической разведки. ВИДЕО

Общественная организация "Справа Громад" совместно с украинцами путем краудфандинга всего за два дня собрали средства и приобрели комплект наблюдения и оптической разведки для украинских военных.

Об этом заявил пятый президент Украины, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Прямий".

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"Сегодня мы передаем его на фронт в 8-й батальон 10-й ОГШБр. Несколько недель назад я лично передавал такой же комплект в 108-й батальон. Всего это уже третий комплект для 10-й отдельной горно-штурмовой бригады. Спасибо невероятным украинцам, вы совместно с нами спасаете жизни украинских воинов", – написал лидер "ЕС".

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Порошенко отметил, что комплекты наблюдения и оптической разведки помогают украинским воинам бороться с вражескими снайперами.

"Сейчас бойцы 10-ой ОГШБр находятся на самых сложных участках: Зайцево, Шумы, Новгородское. Мы видели, как работают эти комплекты: это реально помогает воевать, бороться со снайперами, останавливать вражеские действия. Такие наборы крайне необходимы в нынешних условиях, когда после так называемого "перемирия" мы потеряли около ста наших воинов, когда нашим военным запрещали пользоваться дронами, запрещали вывод контрснайперских групп", – отметил пятый президент.

Он также предложил повысить эффективность боевых комплексов, собрав средства для бригадного пункта.

"Но у меня есть еще одна идея: собрать средства для бригадного пункта, который значительно повысит эффективность этих боевых комплексов и соединит их во всех трех батальонных зонах. Правда, такой комплекс стоит вдвое дороже: 735 тысяч гривен. Но я знаю, что совместно мы сможем сделать такой важный подарок для бойцов "десятки". Половину суммы Фонд Порошенко перечислит уже завтра. Вместе мы приблизим победу Украины!",- подчеркнул Порошенко.





