Моргенштерна, слава Богу, решили не пускать в Украину, а Баста может въезжать - истек срок запрета, - Ткаченко. ВИДЕО

Российскому рэперу Басте все же разрешили въезжать в Украину, поскольку срок запрета истек.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью "24 каналу" заявил министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко.

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"СБУ руководствуется собственными нормативными документами, по которым запрещает въезд тем или иным людям, не обязательно артистам въезд на территорию Украины. Бесспорно, когда речь заходит об артистах, все на это обращают внимание. Когда речь идет о журналистах или никому неизвестных людях – это проходит мимо внимания. СБУ решило не пускать Моргенштерна, слава богу. Но какой-то срок истек, и Баста может сюда заехать", - отметил министр.

В то же время, по словам Ткаченко, он не очень хорошо относится к российским артистам.

"Потому что считаю, что это, во-первых, мешает украинским артистам развиваться. Большое их количество раньше точно не шло на благо для создания украинского музыкального продукта. Сейчас его стало гораздо меньше. Если спросить об отношении к различным артистам, то я искренне рад, что мои любимцы – Макаревич и Гребенщиков – могут сюда приезжать, потому что и с позицией у них все нормально и адекватно, и музыканты они высокого профиля. Поэтому здесь тоже надо иметь взвешенную позицию по этому вопросу", - подчеркнул министр.

В январе 2018 года Минкульт на основании обращения Службы безопасности запретил Вакуленко въезд в Украину из-за незаконных посещение аннексированного Россией Крыма. 17 сентября 2020 года Министерство культуры и информационной политики сообщил, что "Басте" вновь разрешен въезд в Украину.

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