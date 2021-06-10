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В закон о территориальной обороне нужно заложить предохранители, чтобы не допустить формирования местечковых подразделений, - Разумков. ВИДЕО

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Закон о территориальной обороне должен иметь предохранители, которые не допустят образования местечковых подразделений.

Такое мнение выразил председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков на брифинге в четверг во Львове, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

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"Я нормально отношусь к территориальной обороне. Это может быть эффективным механизмом, но также мы должны заложить предохранители, чтобы мы не получили каких-то местечковых подразделений, которые будут действовать не в интересах украинского государства", - сказал Разумков.

Он отметил, что на пленарном заседании народные депутаты будут рассматривать как законопроект о территориальной обороне, который рекомендует принять профильный комитет, так и альтернативный.

Отметим, что Разумков 10-11 июня находится с двухдневной рабочей поездкой во Львовской области.

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Топ комментарии

  • jklpqrs
    Огласите весь список тех, кому можно иметь подразделения. Беня, медведчук, аваков…Еще кому можно?
  • саша паламарчук
    В закон о территориальной обороне нужно заложить предохранители, чтобы не допустить формирования местечковых подразделений, - Разумков - Цензор.НЕТ 5133
  • Павел Груздь
    Зеленая команда с удивительным постоянством даже самое доброе начинание может превратить в г*вно...
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