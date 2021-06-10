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"Уважаемая Ангела Меркель, сделайте нам дорогу по улице Карбышева", - потомки немцев, основавших деревню Верхний Карбуш в Омской области РФ, обратились к канцлеру Германии. ВИДЕО

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Потомки немцев, основавших деревню Верхний Карбуш в Омской области РФ, обратились к канцлеру Германии Ангеле Меркель с просьбой сделать дорогу на одной из улиц.

Как сообщает Цензор.НЕТ, свою просьбу жители Верхнего Карбуша изложили в специальном видеообращении, которое опубликовали в соцсетях.

 "Уважаемая Ангела Меркель, сегодня к вам обращаются жители деревни Верхний Карбуш, котороая была образована на рубеже 19-20 веков русскими немцами. Обращаемся к вам за помощью - сделать дорогу по улице Карбышева. С этой просьбой мы обращались в наши разные чиновничьи конторы, правительство и правительство России с 2008 года. К сожалению, наше правительство нас не услышало... Поэтому мы обращаемся к вам, потому что у нас много людей, корни у которых немецкие", - объяснили свое обращение канцлеру Германии жители деревни.

Кроме того, жители Верхнего Карбуша рассказали, что их самая старая и главная дорога никогда не была асфальтирована.

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Топ комментарии

  • Шрек Баблокат
    И нефть, и газ, и лес дают навары -
    Кругом берут российские товары:
    Россия поднимается с колен,
    Чтоб выпал из неё китайский член
    (взято из интернетов..)

    "Уважаемая Ангела Меркель, сделайте нам дорогу по улице Карбышева", - потомки немцев, основавших деревню Верхний Карбуш в Омской области РФ, обратились к канцлеру Германии - Цензор.НЕТ 6562
  • Александр Манохин
    Обращение от русских к фашистам: Сделайте нам пожалуйста дорогу на улице названной в честь того, которого вы заморозили обливая холодной водой на морозе в фашистком концлагере. Сильно просим. ******** стыд!
  • Владислав Васильченко
    "Уважаемая Ангела Меркель, сделайте нам дорогу по улице Карбышева", - потомки немцев, основавших деревню Верхний Карбуш в Омской области РФ, обратились к канцлеру Германии - Цензор.НЕТ 2177
    У х#йла это стратегия чтоб враги не прошли...
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