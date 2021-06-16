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"Активное солнечное излучение не на всех нормально влияет", - в районе киевского Гидропарка девушка в шортах улеглась посреди дороги. ВИДЕО

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Вчера в районе киевского Гидропарка девушка в шортах легла посреди дороги прямо на линии разметки.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись эпатажного происшествия опубликована на странице проекта Киев Оперативный в соцсетях.

Подложив под голову импровизированную подушку, девушка вызывающе закинула ногу на ногу и приветливо махала рукой водителям автомобилей, которые проезжали мимо.

"Похоже, что активное солнечное излучение не на всех нормально влияет - тупо лежит посреди дороги", - комментирует видео автор записи.

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Топ комментарии

  • Елена Маркизовна
    Открою секрет для тех, кто не помнит- эта дорога на мосту ВСЕГДА была пешеходной и никакие машины не ездили. А сейчас из Гидропарка сделали срач и все застроили
  • Підлога Маккартні
    "Активне сонячне випромінювання не на всіх нормально впливає", - в районі київського Гідропарку дівчина в шортах вляглася посеред дороги - Цензор.НЕТ 5828
  • Vyacheslav Nesterov
    закрыли, чтобы было кому голосовать за Зе. Считаю что и пенсионеров нужно ограничивать в голосовании за будущее внуков. Дайте право детям и внукам решать, как им жить без россии!
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