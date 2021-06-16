"Активное солнечное излучение не на всех нормально влияет", - в районе киевского Гидропарка девушка в шортах улеглась посреди дороги. ВИДЕО

Вчера в районе киевского Гидропарка девушка в шортах легла посреди дороги прямо на линии разметки.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись эпатажного происшествия опубликована на странице проекта Киев Оперативный в соцсетях.

Подложив под голову импровизированную подушку, девушка вызывающе закинула ногу на ногу и приветливо махала рукой водителям автомобилей, которые проезжали мимо.

"Похоже, что активное солнечное излучение не на всех нормально влияет - тупо лежит посреди дороги", - комментирует видео автор записи.

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