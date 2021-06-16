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Танковые подразделения ВСУ провели учения на Херсонщине. ВИДЕО

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Танковые подразделения ВСУ, подчиненные Командованию объединенных сил, провели учения на Херсонщине.

Как сообщает Цензор.НЕТ, танкисты оттачивали свое мастерство в условиях максимально близких к боевым.

Как рассказал командующий генера-лейтенант Сергей Наев, учения проходят согласно плану боевой подготовки. Танкисты отрабатываю навыки скоростного вождения и преодоления различных препятствий. 

"В частности, это касается преодоления минно-взрывных заграждений, мостов, разных препятствий природного ландшафта. Вождения танка - один из главных этапов подготовки танкистов. От мастерства механиков-водителей зачастую зависит жизнь всего экипажа", - сказал Наев.

По словам Наева, экипажи отработали движение в колоннах, развертывание боевых порядков, установку дымового занавеса, выход на огневой ребеж и переход в контратаку.

Кроме того, танкисты провели учения по маскировке боевых машин, чтобы уметь нанести противнику максимальные потери при ведении огня прямой наводкой.

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Топ комментарии

  • serh
    Радуют взаимоотношения в среде "товарищей по службе" донбабве!
  • serh
    Мої вітання колегам-танкистам!
  • Vladimir T fd7dc273
    Покатушки - дело нужное. Только к учениям это не имеет никакого отношения. Стрелять-то хоть умеют?
    И опять Наев нагло врет! " ...преодоления минно-взрывных заграждений, мостов, разных препятствий природного ландшафта." Шо-то я не увидел никаких "минно-взрывных заграждений и мостов". А "препятствия природного ландшафта" - это когда они с дороги в поле съехали?
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