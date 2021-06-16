Дело Шеремета: активисты пикетируют суд с требованием наказания для экспертов КНИИСЭ за использование несуществующей методологии. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.
Видео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ.
Сегодня, 16 июня, Шестой апелляционный административный суд рассматривает жалобу адвоката Юлии Кузьменко на решение Окружного административного суда г. Киев, который отменил дисциплинарное наказание (вынесенное в конце августа 2020 г. дисциплинарной палатой Минюста) экспертам КНИИСЭ за использование несуществующей методологии в рамках проведения "портретно-психологической экспертизы" в деле об убийстве журналиста Павла Шеремета.
Активисты требуют отменить решение ОАСК об отмене дисциплинароного наказания относительно экспертов КНИИСЭ.
Митингующие озвучили в громкоговоритель свои требования. Также они разместили перед входом в суд выставку доказательств защиты подозреваемых по делу Шеремета Антоненко, Кузьменко и Дугарь.
Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ.
Напомним, 30 апреля суд отпустил из СИЗО под домашний арест обвиняемого в убийстве журналиста Павла Шеремета музыканта Андрея Антоненко. Его также обязали носить электронный браслет.
12 декабря 2019 года полиция задержала троих подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. Это военная медсестра Яна Дугарь, волонтер Юлия Кузьменко, ветеран АТО Андрей Антоненко. Мотивом подозреваемых следователи считают попытку дестабилизировать социально-политическую ситуацию в Украине.
Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в результате взрыва машины.
Павел Шеремет - уроженец Беларуси. Он работал на телевидении в Беларуси и России, в 1990-2000-х годах - заведующий белорусским бюро, а также руководитель отдела специальных информационных проектов ОРТ, затем - "Первого канала". Последние пять лет жил в Киеве, работал в интернет-издании "Украинская правда", был ведущим на радио "Вести". Также Шеремет был одним из основателей издания "Белорусский партизан".