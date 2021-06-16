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Дело Шеремета: активисты пикетируют суд с требованием наказания для экспертов КНИИСЭ за использование несуществующей методологии. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

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Активисты пикетировали Шестой апелляционный административный суд с требованием отменить решение Окружного административного суда г. Киев (ОАСК) об отмене привлечения к дисциплинарной ответственности по решению Минюста эксперта Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз (КНИИСЭ) Юрия Ирхина за использование несуществующей методологии в рамках проведения "портретно-психологической экспертизы" в деле об убийстве журналиста Павла Шеремета в отношении Андрея Антоненко и Юлии Кузьменко.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

Видео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ.

Сегодня, 16 июня, Шестой апелляционный административный суд рассматривает жалобу адвоката Юлии Кузьменко на решение Окружного административного суда г. Киев, который отменил дисциплинарное наказание (вынесенное в конце августа 2020 г. дисциплинарной палатой Минюста) экспертам КНИИСЭ за использование несуществующей методологии в рамках проведения "портретно-психологической экспертизы" в деле об убийстве журналиста Павла Шеремета.

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Активисты требуют отменить решение ОАСК об отмене дисциплинароного наказания относительно экспертов КНИИСЭ.

Митингующие озвучили в громкоговоритель свои требования. Также они разместили перед входом в суд выставку доказательств защиты подозреваемых по делу Шеремета Антоненко, Кузьменко и Дугарь.

Дело Шеремета: активисты пикетируют суд с требованием наказания для экспертов КНИИСЭ за использование несуществующей методологии 01
Дело Шеремета: активисты пикетируют суд с требованием наказания для экспертов КНИИСЭ за использование несуществующей методологии 02
Дело Шеремета: активисты пикетируют суд с требованием наказания для экспертов КНИИСЭ за использование несуществующей методологии 03
Дело Шеремета: активисты пикетируют суд с требованием наказания для экспертов КНИИСЭ за использование несуществующей методологии 04
Дело Шеремета: активисты пикетируют суд с требованием наказания для экспертов КНИИСЭ за использование несуществующей методологии 05
Дело Шеремета: активисты пикетируют суд с требованием наказания для экспертов КНИИСЭ за использование несуществующей методологии 06
Дело Шеремета: активисты пикетируют суд с требованием наказания для экспертов КНИИСЭ за использование несуществующей методологии 07
Дело Шеремета: активисты пикетируют суд с требованием наказания для экспертов КНИИСЭ за использование несуществующей методологии 08
Дело Шеремета: активисты пикетируют суд с требованием наказания для экспертов КНИИСЭ за использование несуществующей методологии 09
Дело Шеремета: активисты пикетируют суд с требованием наказания для экспертов КНИИСЭ за использование несуществующей методологии 10
Дело Шеремета: активисты пикетируют суд с требованием наказания для экспертов КНИИСЭ за использование несуществующей методологии 11
Дело Шеремета: активисты пикетируют суд с требованием наказания для экспертов КНИИСЭ за использование несуществующей методологии 12
Дело Шеремета: активисты пикетируют суд с требованием наказания для экспертов КНИИСЭ за использование несуществующей методологии 13
Дело Шеремета: активисты пикетируют суд с требованием наказания для экспертов КНИИСЭ за использование несуществующей методологии 14
Дело Шеремета: активисты пикетируют суд с требованием наказания для экспертов КНИИСЭ за использование несуществующей методологии 15
Дело Шеремета: активисты пикетируют суд с требованием наказания для экспертов КНИИСЭ за использование несуществующей методологии 16
Дело Шеремета: активисты пикетируют суд с требованием наказания для экспертов КНИИСЭ за использование несуществующей методологии 17
Дело Шеремета: активисты пикетируют суд с требованием наказания для экспертов КНИИСЭ за использование несуществующей методологии 18
Дело Шеремета: активисты пикетируют суд с требованием наказания для экспертов КНИИСЭ за использование несуществующей методологии 19
Дело Шеремета: активисты пикетируют суд с требованием наказания для экспертов КНИИСЭ за использование несуществующей методологии 20
Дело Шеремета: активисты пикетируют суд с требованием наказания для экспертов КНИИСЭ за использование несуществующей методологии 21
Дело Шеремета: активисты пикетируют суд с требованием наказания для экспертов КНИИСЭ за использование несуществующей методологии 22
Дело Шеремета: активисты пикетируют суд с требованием наказания для экспертов КНИИСЭ за использование несуществующей методологии 23
Дело Шеремета: активисты пикетируют суд с требованием наказания для экспертов КНИИСЭ за использование несуществующей методологии 24
Дело Шеремета: активисты пикетируют суд с требованием наказания для экспертов КНИИСЭ за использование несуществующей методологии 25
Дело Шеремета: активисты пикетируют суд с требованием наказания для экспертов КНИИСЭ за использование несуществующей методологии 26
Дело Шеремета: активисты пикетируют суд с требованием наказания для экспертов КНИИСЭ за использование несуществующей методологии 27

Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ.

Напомним, 30 апреля суд отпустил из СИЗО под домашний арест обвиняемого в убийстве журналиста Павла Шеремета музыканта Андрея Антоненко. Его также обязали носить электронный браслет.

12 декабря 2019 года полиция задержала троих подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. Это военная медсестра Яна Дугарь, волонтер Юлия Кузьменко, ветеран АТО Андрей Антоненко. Мотивом подозреваемых следователи считают попытку дестабилизировать социально-политическую ситуацию в Украине.

Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в результате взрыва машины.

Павел Шеремет - уроженец Беларуси. Он работал на телевидении в Беларуси и России, в 1990-2000-х годах - заведующий белорусским бюро, а также руководитель отдела специальных информационных проектов ОРТ, затем - "Первого канала". Последние пять лет жил в Киеве, работал в интернет-издании "Украинская правда", был ведущим на радио "Вести". Также Шеремет был одним из основателей издания "Белорусский партизан".

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Топ комментарии

  • 5 копійок
    Дело Шеремета: активисты пикетируют суд с требованием наказания для экспертов КНИИСЭ за использование несуществующей методологии - Цензор.НЕТ 4173
  • volley
    Респект активным людям и патриотам!!!!
  • des_104
    поедут вслед за Киреевым.
    Справа Шеремета: активісти пікетують суд з вимогою покарання для експертів КНДІСЕ за використання неіснуючої методології - Цензор.НЕТ 989
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