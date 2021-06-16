Лукаш обвинила Шария в "педофильском шлейфе": "Это доставляет ему боль". ВИДЕО

Экс-регионалка Елена Лукаш рассказала о "педофильском шлейфе" кремлевского видеоблогера Анатолия Шария.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом она заявила в эфире телеканала "НАШ", передачи которого транслируются на видеохостинге youtube.

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"Очень важным тригером, вынудившим Шария говорить о Портнове, стала фотография Шария и ребенка с плашкой "Порнохаб", которую, он уверен, создал Портнов. Я даже не знаю, как можно комментировать такую паранормальную грязь... Я понимаю, почему так болезненно воспринял это Шарий. Он отец. Мы все родители. Это ужасно. Плюс у Шария есть сложная история с педофильским шлейфом. Шарий много лет в суде доказывал и доказал, что он не причастен к педофилии. И теперь любое упоминание об этом, я так понимаю, вызывает у него боль", - сказала Лукаш.

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" У Шария есть сложная история с педофильским шлейфом. Это очередной темник - грязный, очень грязный, офиса президента... Это проговаривается, чтобы он попал в головы зрителям. Кто мог прописать ей настолько грязный темник?.. Она врет. Я никогда не в одном суде не доказывал свою непричастность к педофилии... Я в судах наказывал за клевету... Она не может этого не знать. Она делает это намеренно", - отреагировал в своем видеоблоге Шарий на слова Лукаш.

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