Кабмин продлит карантин до конца лета, - Шмыгаль. ВИДЕО

Кабинет Министров продлит карантинные ограничения на территории Украины до 31 августа.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

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"Кабмин сегодня официально продлит карантин до 31 августа", - сказалал премьер в ходе заседания Кабмина.

В то же время, по словам Шмыгаля, вновь будут ослаблены карантинные ограничения.

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