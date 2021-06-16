Кабмин продлит карантин до конца лета, - Шмыгаль. ВИДЕО
2 69117
Кабинет Министров продлит карантинные ограничения на территории Украины до 31 августа.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.
Читайте:Минздрав предлагает продлить карантин в Украине на летний период: коронавирус не преодолен, - Ляшко. ВИДЕО
"Кабмин сегодня официально продлит карантин до 31 августа", - сказалал премьер в ходе заседания Кабмина.
В то же время, по словам Шмыгаля, вновь будут ослаблены карантинные ограничения.