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"Пишу курсовую работу на #бучем украинском языке. Ну, так, х#й сосать - не в рот #баться, ребят!" - студентка харьковского педуниверситета жалуется на притеснение русскоязычных. ВИДЕО

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Студентка ХНПУ имени Сковороды заявила о своем желании писать курсовую работу на русском языке и говорит об ущемлении прав русскоязычных в Украине. Внимание! Ненормативная лексика!

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись, на которой будущая учитель нецензурно возмущается таким положением дел, опубликовали активисты группы "Мова на часі" в Facebook.

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Топ комментарии

  • Дмитро Черних 794bd8a2
    Нах..,за порєбрік,гниду малолітню !!!))))
  • Vika Lysenko
    преподаватель в университете членограя с зарплатой 4 000 $
  • Pacersoft Assa
    Тема научной статьи: "х#й сосать - не в рот #баться" ? Поясните будущему педагогу, что эта тема переводится только на ее русский язык, натренированный.
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