"Пишу курсовую работу на #бучем украинском языке. Ну, так, х#й сосать - не в рот #баться, ребят!" - студентка харьковского педуниверситета жалуется на притеснение русскоязычных. ВИДЕО

Студентка ХНПУ имени Сковороды заявила о своем желании писать курсовую работу на русском языке и говорит об ущемлении прав русскоязычных в Украине. Внимание! Ненормативная лексика!