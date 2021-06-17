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"В тюрьме будет сидеть, гнида", - Шуфрич и Рабинович собираются дать юридическую оценку призыву Потураева расстрелять нардепов ОПЗЖ. ВИДЕО

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Нардеп ОПЗЖ Нестор Шуфрич заявил, что он и его коллеги обязательно дадут юридическую оценку заявлению "слуги народа" Никиты Потураева о расстреле фракции "состояние, которой сопоставимо с бюджетом Украины".

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Шуфрич сказал во время заседания Верховной Рады.

"В тюрьме будет сидеть, гнида", - озвучил свое видение приговора судей нардеп ОПЗЖ Вадим Рабинович.

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Топ комментарии

  • Sophia-Maria Duglass
    "У тюрмі сидітиме, гнида", - Шуфрич і Рабінович збираються дати юридичну оцінку заклику Потураєва розстріляти нардепів ОПЗЖ - Цензор.НЕТ 5810
  • Sophia-Maria Duglass
    Потураева не защищаю , но в плане уничтожения рыгов - поддерживаю . Это они , соратники Янека и Мертветчука , привели войну в Украину
    Українське « на гілляку» - як раз про них 😀😀😀
  • Sophia-Maria Duglass
    Когда Портнов написал пост про уничтожение активистов Майдана , ОПЗЖ тихо радовалось !!!

    И про суд не писало .
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