"А если приедет Путин, за лодкой Аксенов плыть будет?" - три эмчеэсника вразмашку плывут за главой оккупационной администрации Крыма по затопленным улицам Керчи. ВИДЕО
45 069176
Трое мужчин вплавь передвигались по затопленным улицам Керчи вслед за лодкой главы оккупационной администрации Крыма Сергея Аксенова.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись опубликована в социальных сетях. На записи видно, что Аксенов сидит в лодке и обсуждает с другими людьми возможные способы ликвидации затопления. В этот момент на втором плане и появляются пловцы, которые активно гребут вслед за лодкой.
Роль пловцов в сопровождении непонятна. По версии пользователей соцсетей, возможно, это охранники кремлевского ставленника или же сотрудники спасательных служб.
"Это лодок не хватило на всех. Не понятно что ли? В приморском городе у МЧС одна лодка... дрессировка допустивших. Интересно, а если приедет Путин, за лодкой кролем будет Аксенов передвигаться?" - пишут некоторые из них.