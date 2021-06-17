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"А если приедет Путин, за лодкой Аксенов плыть будет?" - три эмчеэсника вразмашку плывут за главой оккупационной администрации Крыма по затопленным улицам Керчи. ВИДЕО

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Трое мужчин вплавь передвигались по затопленным улицам Керчи вслед за лодкой главы оккупационной администрации Крыма Сергея Аксенова.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись опубликована в социальных сетях. На записи видно, что Аксенов сидит в лодке и обсуждает с другими людьми возможные способы ликвидации затопления. В этот момент на втором плане и появляются пловцы, которые активно гребут вслед за лодкой.

Роль пловцов в сопровождении непонятна. По версии пользователей соцсетей, возможно, это охранники кремлевского ставленника или же сотрудники спасательных служб.

"Это лодок не хватило на всех. Не понятно что ли? В приморском городе у МЧС одна лодка... дрессировка допустивших. Интересно, а если приедет Путин, за лодкой кролем будет Аксенов передвигаться?" - пишут некоторые из них.

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Топ комментарии

  • Сергей Кочетков
    Кажется, скважину из-под Азовского моря прорвало
  • govtva
    А они еще воду требуют поставить в Крым,вот им и поставили.. "А если приедет Путин, за лодкой Аксенов плыть будет?" - три МЧСника вразмашку плывут за главой оккупационной администрации Крыма по затопленным улицам Керчи - Цензор.НЕТ 7791
  • Ksenia VB
    Набирайте води !
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