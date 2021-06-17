Новости Видео • Российские террористы сбили Боинг

"Кто "Боинг" мог сбить? У кого "Бук" есть?" - "В укропов", - "Не в укропов, у Стрелкова, бл#дь", - по делу МН-17 заслушаны новые фрагменты переговоров российских террористов. ВИДЕО

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В зале суда по делу МН-17 заслушаны новые фрагменты переговоров российских террористов об их причастности к атаке на пассажирский самолет. Внимание! Ненормативная лексика!

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в Facebook пишет российский авиаэксперт Вадим Лукашевич и публикует часть видеоматериала из зала суда.

"Из зала суда по делу МН17. Сегодня в ходе слушаний по существу прокуратура представила новые материалы, включая новые прослушки сепаратистов. Когда их слушаешь, понимаешь - это просто какая-то кунсткамера идиотов! У Кургиняна в его движении "Суть времени" есть такой ушлепок Алан Мамиев, который ну просто... Слушайте сами (16+)", - пишет в комментарии Лукашевич.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В суде по делу MH17 подтверждены факты прямой огневой поддержки террористов Россией, - авиаэксперт Лукашевич

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Топ комментарии

  • Олександр Дніпро
    "Кто "Боинг" мог сбить? У кого "Бук" есть?" - "В укропов", - "Не в укропов, у Стрелкова, бл#дь", - по делу МН-17 заслушаны новые фрагменты переговоров российских террористов - Цензор.НЕТ 3447
  • SuperVsirf .
    мені більше сподобалось як опочлєнєц цікавиться "а Торез ето гдє?"
  • Ksenia VB
    Та ніхто і не сумнівався, що ті лошари збили.
    От питає морда - а де Торецьк ? Отак воно і літаки збиває.
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