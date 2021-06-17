"Кто "Боинг" мог сбить? У кого "Бук" есть?" - "В укропов", - "Не в укропов, у Стрелкова, бл#дь", - по делу МН-17 заслушаны новые фрагменты переговоров российских террористов. ВИДЕО

В зале суда по делу МН-17 заслушаны новые фрагменты переговоров российских террористов об их причастности к атаке на пассажирский самолет. Внимание! Ненормативная лексика!

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в Facebook пишет российский авиаэксперт Вадим Лукашевич и публикует часть видеоматериала из зала суда.

"Из зала суда по делу МН17. Сегодня в ходе слушаний по существу прокуратура представила новые материалы, включая новые прослушки сепаратистов. Когда их слушаешь, понимаешь - это просто какая-то кунсткамера идиотов! У Кургиняна в его движении "Суть времени" есть такой ушлепок Алан Мамиев, который ну просто... Слушайте сами (16+)", - пишет в комментарии Лукашевич.

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