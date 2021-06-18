Завтра в Киеве пройдет акция протеста против вырубки 21 га леса для строительства очередного жилого квартала. ВИДЕО
Об этом сообщил экс-нардеп "Батькивщины", активист Майдана Игорь Луценко, передает Цензор.НЕТ.
"ВНИМАНИЕ, АКЦИЯ! Хотят уничтожить 21 га посреди леса, природного заповедного фонда. Порезали несколько гектаров дубов. Я уже об этом снимал видео. Давайте шиповать дерева, как делают экологи. Приходите", - призвал Луценко.
Старт акции завтра, 19 июня, в 14.00. Место проведения ул. Сошенко, 2 (конечная троллейбуса №18).
По его словам этот участок находится на границе Национального природного парка Голосеевский и Пуща-водицкого заказника. Этот участок был сдан в аренду для строительства жилого квартала еще в 2007 году при мэре Леониде Черновицком.
"Как люди сюда будут ездить? Ничего кроме лесных дорог здесь нет. Электричества, водопровода, газа тоже нет", - отмечает Луценко.
По его данным, в 2015 году киевская городская пыталась разорвать договор, но суды не дали этого сделать. Также подавала иск киевская прокуратура, но безуспешно.
"В любом случае у Киевсовета есть все шансы. Есть новые обстоятельства, которых достаточно, чтобы подавать в суд и расторгать договор", - отметил Луценко.
По его данным, вырублены около 4 га, еще 17 га ожидают рубки, так как на деревьях уже стоят метки.