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"Путин - х#йло!" - украинские болельщики поют песню о главе РФ во время матча Евро-2020 Украина-Северная Македония на стадионе в Бухаресте. ВИДЕО

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Украинские фаны спели "Путин - х#йло!" во время матча Евро-2021 Украина-Северная Македония на стадионе "Националь" в Бухаресте.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозаписи исполнения известного украинского футбольного хита опубликована в соцсетях.

Видео телеканала 24

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Напомним, 17 июня во втором матче группового этапа Евро-2020 сборная Украины обыграла сборную Северной Македонии со счетом 2:1. Команды играли в столице Румынии Бухаресте.
Украина дважды отличилась в первом тайме - голы на счету Ярмоленко (29 минута) и Яремчука (34). Македонцы отыграли 1 мяч во втором тайме - на 57 минуте забил Алиоски. На 84 минуте игрок сборной Украины Малиновский не реализовал пенальти.

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Топ комментарии

  • Вася Шевченко f77d76ba
    ну наконец-то !!! оригинал хоть послушаем !!!
  • Антон Чигур
    )) красавцы!! Молодцы!! Слава Украине!! Здохни рашка!!!
  • Leshek
    На Ютубе с этим роликом у кацапов пердаки рвет по полной. Заряд позитива с утра. Ла-ла-ла-ла-ла
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