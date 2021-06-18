"Путин - х#йло!" - украинские болельщики поют песню о главе РФ во время матча Евро-2020 Украина-Северная Македония на стадионе в Бухаресте. ВИДЕО
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Украинские фаны спели "Путин - х#йло!" во время матча Евро-2021 Украина-Северная Македония на стадионе "Националь" в Бухаресте.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозаписи исполнения известного украинского футбольного хита опубликована в соцсетях.
Видео телеканала 24
Напомним, 17 июня во втором матче группового этапа Евро-2020 сборная Украины обыграла сборную Северной Македонии со счетом 2:1. Команды играли в столице Румынии Бухаресте.
Украина дважды отличилась в первом тайме - голы на счету Ярмоленко (29 минута) и Яремчука (34). Македонцы отыграли 1 мяч во втором тайме - на 57 минуте забил Алиоски. На 84 минуте игрок сборной Украины Малиновский не реализовал пенальти.