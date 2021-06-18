"Видно, что вчера был футбол. Заседание объявляю открытым, немного открытым", - Разумков о "рекордной" явке нардепов в Раде. ВИДЕО
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На сегодняшнем заседании Верховной Рады Украины зарегистрировались лишь 132 народных депутата.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
"По залу хорошо видно, что вчера был футбол, с чем всех и поздравляю", - сказал Разумков с улыбкой.
Так, на заседании Верховной Рады зарегистрировались лишь 132 народных депутата.
"В зале зарегистрировано 132 народных депутата Украины. Пленарное заседание объявляю открытым, но это рекорд. Немного открытым", - добавил спикер.