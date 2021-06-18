Проект "Без цензуры": Путин – х@йло! Как украинские болельщики "подпалили" россиянам все. ВИДЕО

За поребриком снова бесятся из-за Украины, поэтому Богдан Буткевич сегодня будет греть ваши сердца.

На матче Украина – Северная Македония украинские болельщики спели известный хит "Путин – х@йло!", хорошо знакомый и россиянам.

В России не замедлили с ответом – хотят наказать фанатов. Российские средства массовой дезинформации сообщили, что член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев призвал жестко отреагировать на скандирование украинскими болельщиками этого "оскорбительного лозунга о президенте России".

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Напомним, 17 июня во втором матче группового этапа Евро-2020 сборная Украины обыграла сборную Северной Македонии со счетом 2:1. Команды играли в столице Румынии Бухаресте.

Украина дважды отличилась в первом тайме - голы на счету Ярмоленко (29 минута) и Яремчука (34). Македонцы отыграли 1 мяч во втором тайме - на 57 минуте забил Алиоски. На 84 минуте игрок сборной Украины Малиновский не реализовал пенальти.