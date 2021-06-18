"Окопная война": Бог трижды спасал меня. Я не сел в Ил-76, сбитый под Луганском. Ракета от "Града" упала рядом - не разорвалась. Осколок попал в голову, но я был в шлеме, - воин 80-й бригады Казюк. ВИДЕО

Наша беседа с Николаем для рубрики "Окопная война" была записана в Тернополе. Рубрика немного меняет правила. Кроме репортажей из зоны боевых действий, мы будем рассказывать о тех людях, которые на данный момент находятся в мирной части страны, однако заслуживают, чтобы о них знали.

Николай начал свой боевой путь в рядах восьмидесятой бригады Вооруженных сил Украины. Первым его настоящим испытанием на прочность стали бои за Луганский аэропорт. Он с побратимами должен был лететь в луганский аэропорт самолетом Ил-76, однако вместо них полетели десантники из 25-й бригады ВСУ, рассказывает журналист Цензор.НЕТ Михаил Ухман.

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"Я утром просыпаюсь и читаю, что самолет сбили. Рядом находился мой солдат, вижу, что он, прочитав имена погибших,- начал терять сознание. Там на борту был его брат", - рассказывает Николай в интервью. Кстати, мы уже писали о нашем Герое несколько лет назад.

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Однако самое интересное его ждало впереди. Особенно поражает случай, когда российские оккупанты начали обстреливать позиции восьмидесятой бригады из "Градов". Одна ракета упала в метре от Николая, однако не разорвалась. (Смотрите об этом в нашей рубрике).

Сейчас Николай является представителем Министерства ветеранов в Тернопольской области. Он носит гражданский костюм, ходит по мирной земле, но война не покидает парня. Она продолжает приходить к бывшему воину-десантнику в снах, повседневных мыслях. Николай, как и многие другие воины, прошедшие боевые действия, учится жить по-новому.

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Как не сойти с ума, откуда ждать поддержки? Об этом мы тоже говорили с Николаем Казюком в нашей рубрике.

Уважаемые наши зрители и читатели сайта Цензор.НЕТ, если у вас есть знакомые, которые вернулись с войны, однако война не оставила их - посмотрите это видео, возможно вы найдете ответы, как действовать дальше. Ведь в нашей рубрике мы показываем только правду.